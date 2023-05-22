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Президент Сингапура прибыла в Акорду

Президент Сингапура прибыла в Акорду Фото: akorda.kz
22 мая в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Сингапура Халимы Якоб, сообщает Zakon.kz.
Президент Сингапура прибыла в Акорду

Фото: akorda.kz

По данным пресс-службы президента, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура.

Президент Сингапура прибыла в Акорду

Фото: akorda.kz

Халима Якоб прибыла в Астану с государственным визитом 21 мая.

По данным "Хабар 24", она посетила столичный Дом дружбы, где гостей встретил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, аким города Женис Касымбек, депутаты и другие представители АНК.

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Анастасия Московчук
Казахстан Сингапур
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