Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган заявит о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Hürriyet, Синан Оган объявит о поддержке Эрдогана 22 мая. Экс-кандидат в президенты заявит, что не будет поддерживать соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу, поскольку тот "поддерживает террористические организации".

Оган также намерен объявить пункты программы, обсуждаемые им и Эрдоганом.

"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок", – говорится в материале издания.

Первый тур выборов президента прошел в Турции 14 мая. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5% голосов. Его соперник получил 44,89% голосов, а Оган – 4,32%. Победитель определится во втором туре, 28 мая.