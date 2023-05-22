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Град, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 мая

Град, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 мая Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области ожидается град.

По республике сохраняются усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

"На большей части Павлодарской, на востоке Карагандинской, на юге Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении. 

В Астане –переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С , днем +23+25°С.

В Алматы – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

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