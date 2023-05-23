Самокаты и мопеды на дорогах: о чем говорится в проекте закона

Опубликован проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", которые определяет передвижение самокатов по дорогам и улицам, сообщает Zakon.kz.

В частности, законопроект определяет, что такое малое электрическое транспортное средство – это транспортное средство, оснащенное электродвигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов.

Также дано понятие электрическому самокату – это электрическое транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющее сиденья, с максимально конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

Законопроект устанавливает права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.

Так, говорится, что водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, имеют право двигаться по дорогам в соответствии с правилами дорожного движения.

При этом водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям мопеда, электрического самоката и велосипеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки грузов на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом пересекать перекресток.

При этом указывается, что велосипедисты и водители электрических самокатов пересекают перекрестки по пешеходному переходу, ведя транспортное средство рядом.

Вместе с тем запрещается:

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

ездить по пешеходному переходу;

при управлении мопедом, велосипедом или электрическим самокатом быть без застегнутого шлема и светоотражающего жилета в темное время суток.

Согласно законопроекту электрические самокаты двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Не допускается движение по правому краю проезжей части, полосе маршрутных транспортных средств, обочине велосипедистов, водителей электрических самокатов, не достигших 16-летнего возраста.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

ездить по пешеходному переходу.

Водители малых электрических средств также должны пересекать перекрестки по пешеходному переходу, не находясь на транспортном средстве.

Как говорится в обосновании вносимых поправок, в последние годы интерес людей к использованию для передвижения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных средств возрос в силу ценовой доступности (в среднем 90 тыс. тенге), они активно приобретаются гражданами для личного пользования.

Вместе с тем рост количества таких средств передвижения представляет угрозу для пешеходов при использовании их на тротуарах, имеются случаи наезда на пешеходов, где люди получили серьезные травмы. Кроме того, пользователи таких средств все чаще становятся участниками ДТП с участием автомобилей на проезжей части дороги.

В связи с чем было принято решение ввести в действие национальный стандарт "Самокаты электрические. Технические требования", который устанавливает классификацию типа и определяет технические требования к электросамокатам.

Кроме того, в связи с широким распространением иных видов средств индивидуальной мобильности также вводится понятие "малых электрических транспортных средств".