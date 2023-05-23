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Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 мая истекает срок уплаты налогов и платежей за апрель и 1 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что за май 2023 года необходимо уплатить:

  • авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За апрель 2023 года нужно уплатить:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на специальном налоговом режиме с использованием специального мобильного приложения;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы;
  • обязательные профессиональные пенсионные взносы;
  • социальные отчисления;
  • обязательные отчисления за медстрахование сотрудников;
  • взносы на обязательное социальное медстрахование.

Текущие платежи за 2023 год:

  • по земельному налогу;
  • налогу на имущество;
  • плате за пользование земельными участками.

За 1 квартал 2023 года:

  • КПН/ИПН по специальному налоговому режиму розничного налога;
  • НДС;
  • рентный налог на экспорт;
  • налог на добычу полезных ископаемых;
  • налог на игорный бизнес;
  • платы за цифровой майнинг;
  • за негативное воздействие на окружающую среду;
  • за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

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