Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая
Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 мая истекает срок уплаты налогов и платежей за апрель и 1 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что за май 2023 года необходимо уплатить:
- авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За апрель 2023 года нужно уплатить:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на специальном налоговом режиме с использованием специального мобильного приложения;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы;
- социальные отчисления;
- обязательные отчисления за медстрахование сотрудников;
- взносы на обязательное социальное медстрахование.
Текущие платежи за 2023 год:
- по земельному налогу;
- налогу на имущество;
- плате за пользование земельными участками.
За 1 квартал 2023 года:
- КПН/ИПН по специальному налоговому режиму розничного налога;
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налог на игорный бизнес;
- платы за цифровой майнинг;
- за негативное воздействие на окружающую среду;
- за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ