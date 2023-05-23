Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая

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В Казахстане 24 и 25 мая истекает срок уплаты налогов и платежей за апрель и 1 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что за май 2023 года необходимо уплатить: авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За апрель 2023 года нужно уплатить: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на специальном налоговом режиме с использованием специального мобильного приложения;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы;

обязательные профессиональные пенсионные взносы;

социальные отчисления;

обязательные отчисления за медстрахование сотрудников;

взносы на обязательное социальное медстрахование. Текущие платежи за 2023 год: по земельному налогу;

налогу на имущество;

плате за пользование земельными участками. За 1 квартал 2023 года: КПН/ИПН по специальному налоговому режиму розничного налога;

НДС;

рентный налог на экспорт;

налог на добычу полезных ископаемых;

налог на игорный бизнес;

платы за цифровой майнинг;

за негативное воздействие на окружающую среду;

за пользование водными ресурсами поверхностных источников. Читайте также Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 мая Что ждет финансовый рынок на этой неделе: отчеты компаний и выступление главы минфина США Доллар подешевел на 3 тенге на торгах 22 мая

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