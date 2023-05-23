Линия огня: в Абайской области более суток тушат лесной пожар

Крупный лесной пожар накануне возник на территории Алтайского края РФ, а потом стремительно перекинулся на территорию Казахстана. Сегодня утром власти заявили, что распространение огня прекратилось и уже начались работы по полной ликвидации возгорания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области Масат Елемесов, для ликвидации лесного пожара привлекли не только силы Бородулихинского филиала резервата "Семей орманы", но и технику, и личный состав соседних филиалов, и пожарные расчеты областного ДЧС.

"Всего при ликвидации пожара задействовано 249 человек личного состава и 88 единиц техники, из которых 44 – пожарные автоцистерны. По состоянию на 9 часов 30 минут 23 мая пожар остановлен. Идут работы по полной ликвидации очага возгорания", – сообщил Максат Елемесов.

Сухая трава загорелась днем 22 мая в районе села Новенькое Алтайского края Российской Федерации. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился и на казахстанскую территорию. Это произошло на участке 78 Бородулихинского филиала Государственного лесного природного резервата "Семей орманы". Уже к 5 часам 50 минутам 23 мая предварительная площадь пожара составила 1100 га.

Фото: акимат Бородулихинского района

В пресс-службе акима Абайской области рассказали, что все силы и средства направили на тушение лесного пожара. По распоряжению главы региона Нурлана Уранхаева к месту крупного возгорания были отправлены все службы, а также выехал заместитель акима области Димитрий Гариков.

Поскольку пожар полыхал неподалеку от села Ивановка и санатория "Березовка", 20 сотрудников местной полицейской службы на четырех служебных машинах оповещали население о возможной опасности эвакуации, а также контролировали распространение огня в сторону населенных пунктов.

Фото: МЧС Казахстана

Действия работников лесного хозяйства, сотрудников ДЧС Абайской области и местной полицейской службы помогли защитить население от возможной угрозы возгорания. Эвакуация местных жителей не понадобилась.

Фото: акимат Бородулихинского района

Фото: акимат Бородулихинского района

Фото: акимат Бородулихинского района

В ДЧС области заявили, что в первые же часы ведомство отправило для ликвидации пожара 68 человек личного состава и 20 единиц техники. Среди них: 12 пожарных автоцистерн, три служебных автомобиля, один командно-штабной автомобиль, два водовоза, УАЗ и автомобиль типа КУНГ. Кроме того, привлекли силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области: 30 человек личного состава и 7 пожарных автоцистерн. Технику и дополнительно сотрудников также предоставили в ГЛПР "Семей орманы".

К этой минуте известно, что возгорание тушат около 270 человек, задействовано 92 единицы техники. С утра на тушение подняли два вертолета. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Фото: акимат Бородулихинского района

Практически сразу были организованы оперативные штабы. А к полуночи из Семея на станцию "Аул" прибыл специальный пожарный поезд, который также приступил к тушению. К сегодняшнему утру сотрудники ДЧС и лесхоза рассредоточились по двум участкам. Один из них – вокруг железнодорожной станции Аул, а второй был определен в районе села Ивановка. Помимо борьбы с огнем, параллельно велась работа по опашке леса на трех тракторах лесного хозяйства.

В настоящий момент ведутся работы по полной ликвидации лесного пожара.

Тем временем в социальных сетях пользователи обсуждают, что на самом деле стало причиной крупного возгорания. По одной версии, пожар возник из-за сухой и жаркой погоды, другие же не исключают, что лес могли поджечь. Сейчас на месте работает специальная группа. Она в ближайшее время установит истинную причину возгорания. Специалисты отметили, что происшествие будут рассматривать уполномоченные органы двух стран.