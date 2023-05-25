Асаубаева одержала вторую победу подряд на Гран-при Кипра

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй день радует своих болельщиков на четвертом этапе Гран-при Кипра, переиграв белыми фигурами очередную соперницу, сообщает Zakon.kz.

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В восьмом туре этих состязаний двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева победила грузинскую шахматистку Беллу Хотенашвили. После данной виктории казахстанка набрала 4 очка и немного улучшила свои позиции в турнирной таблице. Перед началом девятого раунда Бибисара делит 7 и 8 место с представительницей Грузии Наной Дзагнидзе. Всего в заключительном этапе женского Гран-при Никосии участвуют 12 шахматисток, которые сыграют между собой по круговой системе.

25 мая состоится очередной тур этих соревнований, где Бибисара Асаубаева встретится с польской спортсменкой Оливией Киолбасой.

