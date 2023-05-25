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О ситуации с казахстанскими детьми в Крыму высказались в Минпросвещения

Казахстан школьники Крым поездка МП РК Фото: Zakon.kz
Группа казахстанских школьников по программе Россотрудничества находится в Крыму, эту поездку с Минпросвещения не согласовывали, заявили в министерстве 25 мая, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова прокомментировала информацию о том, что казахстанские дети находятся на территории Крыма, где, по информации российских СМИ, ситуация неспокойная: возникают задымления, пожары и взрывы.

"Данная история с нашими школьниками, которые выехали в Крым, это результат того, что родители самостоятельно, без общения с организацией образования, Управлением образования и тем более – Комитетом по охране прав детей выехали в указанный регион". Насымжан Оспанова

Как выяснилось, поездка в Крым была призом за победу в конкурсе, организованном Россотрудничеством.

"Программы Россотрудничества на согласование в наше министерство не поступали. Поэтому родители, дети вместе с родителями сами принимают решение об участии в тех или иных конкурсах. Ограничивать права и возможности детей на участие в тех или иных мероприятиях, думаю, нецелесообразно. Важно, чтобы родители помнили об ответственности за то, куда направляются дети, чему они там учатся".Насымжан Оспанова

На вопрос, отправила бы она собственных детей в Крым, Насымжан Оспанова ответила: "Безусловно, нет".

"Поскольку мы понимаем, что довольно напряженная ситуация в том регионе,  наши рекомендации были всем родителям: продумывать каждый маршрут, особенно касательно путешествия детей. Поэтому по приезду с этими родителями мы будем проводить беседу и еще раз напомним об ответственности". Насымжан Оспанова

По ее словам, представители Комитета по охране прав детей ежедневно находятся на связи с родителями детей, выехавших в Крым. Ожидается, что они вернутся в Казахстан 28 мая.

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