Компании Илона Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
"Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA (американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) на запуск нашего первого клинического исследования на людях", - говорится в сообщении.
В Neuralink обратили внимание на то, что это важный шаг, который позволит в дальнейшем разработанной технологии помочь многим людям.
Отмечается, что информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.
О намерении чипировать мозг человека Илон Маск заявил еще в мае 2020 года.
В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Маск утверждает, что его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.
В марте 2023 года появилась информация, что Neuralink ищет партнера для испытания мозговых имплантов на людях.