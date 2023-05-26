Компании Илона Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Минздрав США дал разрешение компании миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Neuralink проводить клинические испытания на людях и вживлять им чипы, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA (американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) на запуск нашего первого клинического исследования на людях", - говорится в сообщении.

В Neuralink обратили внимание на то, что это важный шаг, который позволит в дальнейшем разработанной технологии помочь многим людям.

Отмечается, что информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.

О намерении чипировать мозг человека Илон Маск заявил еще в мае 2020 года.



В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Маск утверждает, что его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.

В марте 2023 года появилась информация, что Neuralink ищет партнера для испытания мозговых имплантов на людях.

