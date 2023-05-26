Бибисара Асаубаева отстает от лидера Гран-при Кипра всего на одно очко

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева имеет неплохие шансы успешно завершить 4-й этап женского Гран-при Кипра. За два тура до окончания соревнований она занимает шестую позицию и отстает на одно очко от лидера, сообщает Zakon.kz.

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Возглавляют турнирную таблицу после девятого этапа Гран-при FIDE в Никосии три шахматистки: представительница Индии Харика Дронавалли, Динара Вагнер (Германия) и Тан Чжунъи (Китай), все трое набрали по 5,5 очка. Бибисара Асаубаева и ряд участниц кипрских состязаний с 4,5 балла делят места с шестого по девятое. Накануне двукратная чемпионка мира по блицу Асаубаева черными фигурами сыграла вничью с польской шахматисткой Оливией Киолбасой.

26 мая казахстанку ждет очень серьезный соперник – в рамках 10-го тура Бибисара встретится с опытной россиянкой Александрой Горячкиной. Также интересный поединок намечается между Динарой Вагнер и Тань Чжунъи, которые входят в топ-3 турнира.

4-й этап Гран-при Кипра завершится 27 мая.