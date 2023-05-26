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Жара до 38 градусов ожидается в Казахстане

Жара до 38 градусов ожидается в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди с грозами. 

По прогнозу синоптиков, на востоке и юго-востоке – сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики – погода без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря.

Дневная температура воздуха в Казахстане: 

  • в западных регионах +32+37°С;
  • на северо-западе +30+35°С;
  • на севере +20+30°С;
  • в центре +20+28°С;
  • на юге +30+38°С;
  • на юго-востоке небольшое понижение до +20+25°С, в горных районах +10+15°С;
  • на востоке основной фон +23+28°С.

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