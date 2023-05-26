Жара до 38 градусов ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, на востоке и юго-востоке – сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики – погода без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря.



Дневная температура воздуха в Казахстане: