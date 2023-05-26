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Тимофей Скатов пробился в основную сетку "Ролан Гаррос-2023"

Теннис Финал РГ Фото: Instagram/skatov_timofey
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной стадии Открытого чемпионата Франции-2023 по теннису. 26 мая он в финале квалификационного раунда сумел сломить сопротивление бразильца Фелипе Мелигена Алвеса, сообщает Zakon.kz.

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По ходу финального матча мало кто из болельщиков верил в окончательный успех североказахстанского теннисиста. 22-летний уроженец Петропавловска после часа игры уступал 2:6, 2:4. Тимофей в эти секунды вспомнил главный закон тенниса – "играть до конца" и "до последнего мяча". Эта мотивация спустя время дала свой результат.

Скатов поменял тактику игры, сначала сравнял счет, а потом и выиграл второй сет – 7:5. Заключительная партия также оказалась на стороне нашего теннисиста - 6:3.

Таким образом, победа в трех тяжелейших сетах за два часа и 12 минут позволила игроку сборной Казахстана впервые пробиться в основную сетку "Ролан Гаррос".

Соперник по основе определится после завершения всех матчей квалификации.

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