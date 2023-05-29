В Казахстане определили минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм

Министерство юстриции подготовило приказ "Об утверждении минимальных ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм"

В частности, за использование исполнений и фонограмм путем публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения устанавливаются следующие ставки:

Кафе, бары (в месяц за каждое посадочное место) при платном входе – 0,2 МРП (690 тенге), при бесплатном – 0,1 МРП (345 тенге);

Рестораны (в месяц за каждое посадочное место) – 0,25 МРП (862,5 тенге) , при бесплатном – 0,15 МРП (517,5 тенге);

Иные объекты общественного питания (в месяц за каждое посадочное место) – 0,008 МРП (27,6 тенге), при бесплатном – 0,004 МРП (13,8 тенге);

Ночные клубы (в месяц за каждое посадочное место) – при платном входе 1% от дохода от продажи билетов, при бесплатном – 0,2 МРП (690 тенге);

Казино и другие игорные заведения (в месяц за каждое посадочное место) – 0,4 МРП (1380 тенге);

Культурно-развлекательные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) – 0,5 МРП (1725 тенге);

Спортивно-оздоровительные центры, комплексы (в месяц за каждый квадратный метр, озвучиваемой площади) при платном входе – 0,01 МРП (34,5 тенге), при бесплатном – 0,001 МРП (3,45 тенге);

Ярмарки, выставки, показы мод, конкурсы красоты и профессионального мастерства (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой площади) при платном входе – 0,02 МРП (69 тенге), при бесплатном – 0,002 МРП (6,9 тенге);

Гостиницы, санатории, дома отдыха и пансионаты (в месяц за единицу технического средства, используемого для публичного исполнения, показа, сообщения и доведения до всеобщего сведения) – 0,016 МРП (55,2 тенге);

Пассажирский транспорт (от дохода, полученного в результате продажи каждого билета) – 0,001 МРП (3,45 тенге);



Места для массового катания на коньках, роликах (в месяц за каждый квадратный метр помещения (территории), используемого для этих целей) при платном входе – 0,05 МРП (172,5 тенге), при бесплатном – 0,01 МРП (34,5 тенге);

Театры, кинозалы и иные места, предназначенные для демонстрации фильмов (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемого помещения) при платном входе – 0,01 МРП (34,5 тенге), при бесплатном – 0,001 МРП (3,45 тенге);

парки культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, аквапарки) (в месяц за каждый квадратный метр озвучиваемой территории при платном входе – 0,01 МРП, при бесплатном – 0,001 МРП;

С помощью систем музыкальных автоматов и караоке (в месяц за каждый музыкальный автомат и караоке) при платном входе – 0,2 МРП, при бесплатном – 0,1 МРП;

Торговые дома, магазины, торговые рынки и иные места, предназначенные для целей торговли (в месяц за каждый квадратный метр, озвучиваемой территории) – 0,002 МРП (6,9 тенге);

Эфирные телевещательные организации, зарегистрированные в РК (от дохода, полученного от рекламы) – 0,1%;

Кабельные (проводные), спутниковые телевещательные организации, зарегистрированные в РК (в месяц от полученной абонентской платы за услуги кабельного, спутникового телевидения) – 0,1%.

Также установлены ставки использования произведений и фонограмм на спортивных и других массовых мероприятиях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 июня.



