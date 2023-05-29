Страны начали наращивать инвестиции в нефтегазовую область – МНЭ

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на правчасе в Сенате заявил, что в 2022 году в связи с геополитическими условиями страны начали наращивать инвестиции в нефтегазовую область, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров сообщил, что изменилась отраслевая структура инвестиций, а именно выросли инвестиции в нефтегазовую отрасль.



"В 2020-2021 годах (на фоне пандемии – прим. ред.) инвестиции в нефтегазовую отрасль сократились более чем в семь раз. В 2022 году в связи с геополитическими условиями страны начали наращивать инвестиции в данном направлении, тем самым доведя их практически до уровня 2019 года. Несмотря на сложные внешние условия, реальный рост экономики в 2022 году составил 3,2%. В страну привлечено беспрецедентные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, увеличившись на 18%. Это рекордный показатель с 2012 года. Инвестиции в основной капитал увеличились в реальном выражении на 8%", – сказал он.

Между тем, министр напомнил, что в текущем году планируется привлечь 18,3 трлн тенге инвестиций, что на 22% больше итогов прошлого года.

Для этого, заявил Куантыров, будут приняты дополнительные меры по поддержке среднего бизнеса. В частности, для повышения оперативности рассмотрения реальных инвестиционных споров в суде и разгрузки Специализированного межрайонного экономического суда города Астана, предлагается, что в данном суде будут рассматривать подсудность только по юрлицам, заключившим инвестиционное соглашение с госорганом. При этом, рассмотрение остальных споров с иностранными юрлицами или юрлицами с иностранным участием более 50% передавать на рассмотрение административного суда по месту прописки.

Для минимизации жалоб инвесторов в сторону отраслевых госорганов по невыполнению принятых на себя обязательств и оперативного реагирования на проблемы инвесторов планируется усилить институт инвестиционного омбудсмена путем назначения заместителя инвестиционного омбудсмена.

Для обеспечения защиты прав инвестора министерством юстиции также прорабатывается вопрос по внесению необходимых поправок в уголовно-процессуальный кодекс в части исключения необоснованных причин для возбуждения уголовных дел в отношении инвесторов.



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