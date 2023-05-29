Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В пяти областях Казахстана ожидается сильная жара

В пяти областях Казахстана ожидается сильная жара Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на северо-западе, в южной половине республики ожидается ясная погода без осадков.

По стране – усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на юге Мангистауской, Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей синоптики прогнозируют сильную жару.


"На большей части Костанайской, Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

Читайте также

В зоопарке Шымкента родилась пони

Фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах прокомментировали в МИД

На западе Казахстана отремонтируют 570 км дорог

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления