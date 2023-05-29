В пяти областях Казахстана ожидается сильная жара

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на северо-западе, в южной половине республики ожидается ясная погода без осадков.

По стране – усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на юге Мангистауской, Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей синоптики прогнозируют сильную жару.





"На большей части Костанайской, Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.



В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.