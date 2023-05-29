В МЧС говорят, что если бы акиматы закупали противопожарную технику, то проблем бы не было

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков на брифинге в СЦК прокомментировал нехватку спецтехники у противопожарной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель МЧС, вопрос оснащенности противопожарной службы техникой до сих пор не теряет актуальности.

"В действительности есть нехватка техники. На сегодня оснащенность техники составляет 89%, из них дополнительная потребность - 440 единиц. За три года мы купили 242 единицы техники. В этом году планируем закупить порядка 180 единиц техники. Что касается передачи техники местным исполнительным органам, то мы ее передаем, но местные исполнительные органы сами тоже должны закупать технику, а не смотреть на МЧС. Если бы акимат тоже закупал технику, вообще бы проблем не было". Марат Кульдиков

При это он ответил также, правда ли, что в некоторых дежурных частях технике больше полувека.

"Нет. Так говорить нельзя. Я вам сказал, что оснащенность техники составляет 89%. Да, у нас имеется старая техника, которая прослужила более 10 лет. Но ее не так уж много. Если в течение трех лет нас также будут финансировать, как и на сегодняшний день, то в течение 3-4 лет закроем нашу потребность". Марат Кульдиков

В апреле 2022 года министр по ЧС РК Юрий Ильин говорил, что несмотря на принимаемые меры и требования, говорить о полной готовности лесохозяйственных учреждений регионов к пожароопасному периоду из-за изношенности техники не приходится.