В Казахстане ожидают увеличения добычи и производства товарного газа в несколько раз

В правительстве во вторник, 30 мая, обсудили вопросы развития газовой отрасли, а также меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, особое внимание уделили газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий.

Как ожидается, в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.

Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.