В Казахстане ожидают увеличения добычи и производства товарного газа в несколько раз
Фото: primeminister.kz
В правительстве во вторник, 30 мая, обсудили вопросы развития газовой отрасли, а также меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы премьера, особое внимание уделили газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий.
Как ожидается, в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.
Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.
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