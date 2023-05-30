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Законодательство РК

В Казахстане ожидают увеличения добычи и производства товарного газа в несколько раз

Премьер РК поручил сократить потери газа и обеспечить топливом жителей севера и востока Фото: primeminister.kz
В правительстве во вторник, 30 мая, обсудили вопросы развития газовой отрасли, а также меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, особое внимание уделили газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий.

Как ожидается, в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.

Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.  

По итогам обсуждения премьер-министр поручил обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.

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