ДЧС Акмолинской области проводят профилактические работы в пожароопасный период

С потеплением в Акмолинской области начался пожароопасный период и службы областного Департамента работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Сухая трава, человеческий фактор и погодные условия повышают риск возникновения пожаров. Для обеспечения пожарной безопасности в районах Акмолинской области создано 56 мобильных групп, куда вошли 211 сотрудников органов гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных организаций и местных исполнительных органов.

Всего в регионе дислоцируется 22 лесных хозяйства, из которых 13 подведомственны местным исполнительным органам, три национальных парка и шесть имеют прочих лесовладельцев. Общая площадь лесного фонда составляет более 1 млн га.

Чтобы обезопасить населенные пункты, сотрудники ДЧС пристально следят за соблюдением основных требований обеспечения пожарной безопасности. Лучшим способом в этом является противопожарная опашка на границе с лесными и степными участками, населенными пунктами и дачными участками.

Опашка – это вспахивание полосы, которая изолирует пожароопасный участок. Это помогает предотвратить внезапные возгорания, вызванные естественными причинами или при влиянии человека.

Также Департамент в рамках подготовки к пожароопасному периоду проведел корректировку Плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера местного масштаба.

Мобильные группы проводят рейды по выявлению несанкционированного отжига и разведения костров в лесных массивах. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административная и уголовная ответственности.

На сегодняшний день мобильными группами за допущенные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 90 акмолинцев на сумму порядка 2 млн. тенге.

Кроме того, мобильными группами обследовано и вручено актов о неготовности 58 населенным пунктам.

Сотрудники департамента по ЧС проводят разъяснительную работу с владельцами частных предприятий и жилых домов.

"В регионе с 5 апреля текущего года начался пожароопасный период, на сегодняшний день уже зарегистрировано 16 лесных пожаров, 31 возгорание травостоя, и порядка 60 возгораний мусора. Ежесуточно наши подразделения осуществляют 20-30 выездов на различные загорания и пожары", – сообщили в ведомстве.

ДЧС Акмолинской области в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдения правил безопасности в пожароопасный период! Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

• не оставлять в местах отдыха, вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний;

• не бросать горящие спички, окурки, не выжигать сухую траву;

• не разводить костры, не пользоваться мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в не отведенных для этих целей местах.