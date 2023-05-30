Казахстанцам обещали справедливое изменение тарифов на коммунальные услуги

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК рассмотривает заявки субъектов естественных монополий (СЕМ) на утверждение инвестиционных программ для увеличения суммы инвестиций и ремонтных работ в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, почти 100% монополистов в "красной зоне" подали заявки на увеличение инвестиций.

"Прежде чем принимать решение по изменению того или иного тарифа, проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов маслихатов, НПП "Атамекен" и СМИ, по итогам которых учитываются мнения при формировании тарифов. На формирование тарифов также будет влиять и социально-экономическая ситуация каждого региона, необоснованного роста тарифов допущено не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения", – заверили в КРЕМ.

На рассмотрении территориальных департаментов комитета в настоящее время находится 71 заявка субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа, а также ожидается поступление еще пяти заявок СЕМ до конца текущего месяца.



В разрезе сфер, как уточнили в КРЕМ, ситуация выглядит следующим образом:

теплоснабжение: поступила 21 заявка (от 10 регионов: Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская и Абайская области), две заявки – на стадии ожидания (Павлодарская и Жетысуская области);

поступила 21 заявка (от 10 регионов: Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская и Абайская области), две заявки – на стадии ожидания (Павлодарская и Жетысуская области); электроснабжение: поступило 16 заявок (от 13 регионов: Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская и Жетысуская области, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, ЗКО, СКО, Абайская область и ВКО);

поступило 16 заявок (от 13 регионов: Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская и Жетысуская области, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, ЗКО, СКО, Абайская область и ВКО); водоснабжение: поступило 13 заявок (от восьми регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, Абайская и Улытауская области), одна заявка – на стадии ожидания (Алматинская область);

поступило 13 заявок (от восьми регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, Абайская и Улытауская области), одна заявка – на стадии ожидания (Алматинская область); водоотведение: поступила 21 заявка (от 11 регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская области, ВКО, ЗКО, Абайская область и Шымкент), две заявки – на стадии ожидания (Туркестанская и Алматинская области).

"Инвестиционные мероприятия, в первую очередь, согласовываются с местными исполнительными органами и отраслевыми госорганами (Минэнерго, МИИР, Минэкологии). МИО и отраслевые органы рассматривают техническую часть, то есть определяют приоритетность ремонтных работ, необходимость замены оборудования, уровень износа (фактическое состояние инженерной инфраструктуры)", – отметили в Комитете по регулированию естественных монополий.

Как пояснили в ведомстве, задача региональных департаментов КРЕМ МНЭ РК заключается в том, чтобы проанализировать экономическую целесообразность данных мероприятий, так как от этого формируется сам тариф.

"Каждая заявка будет тщательно рассматриваться и анализироваться территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК", – подчеркнули в комитете.

В Миннацэкономики РК напомнили, что новые тарифы будут складываться не только за счет средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов.

Материал по теме Экономисты о модернизации ЖКХ: повышение тарифов – не выход из ситуации

С 1 июля 2023 года в Казахстане потребители будут платить более высокую цену за электроэнергию. Кроме того, летом ожидается повышение стоимости комуслуг за воду и газ. Ранее корреспондент Zakon.kz разбирался, возможно ли модернизировать коммунальное хозяйство страны только за счет населения.