Казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов за услуги телекоммуникаций

Комитет телекоммуникаций МЦРИАП подготовил приказ "Об определении размера и утверждении Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам", сообщает Zakon.kz.

"Определить размер ежемесячной компенсации социально защищаемым гражданам как разницу между ежемесячным фактическим расходом социально защищаемых граждан на услуги телекоммуникаций по текущему тарифному плану и текущими расходами", – говорится в документе.

Согласно правилам, выплата компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам осуществляется в составе жилищной помощи, предоставляемой малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим в данной местности в объеме, превышающем допустимый уровень расходов, установленный местными акиматами.

Для получения компенсации социально защищаемым казахстанцам следует обратиться в уполномоченный орган по месту жительства с необходимыми для назначения жилищной помощи документами.

К основному перечню документов, утверждаемых местными представительными органами для назначения жилищной помощи, необходимо приложить документ, подтверждающий, что он является абонентом (договор либо квитанция-счет за услуги телекоммуникаций).

Уполномоченный орган в срок до 5 числа каждого месяца составляет потребность в денежных средствах на выплату компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам за предыдущий месяц и направляет в уполномоченный орган по государственному планированию.

При перечислении средств для компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам в территориальные органы казначейства уполномоченный орган представляет счет к оплате с приложением списка абонентов с указанием периода и суммы выплат.

Уполномоченный орган ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию по выплаченным суммам компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июня.