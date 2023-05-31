Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов за услуги телекоммуникаций

Казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов на услуги телекоммуникаций Фото: pexels
Комитет телекоммуникаций МЦРИАП подготовил приказ "Об определении размера и утверждении Правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам", сообщает Zakon.kz.

"Определить размер ежемесячной компенсации социально защищаемым гражданам как разницу между ежемесячным фактическим расходом социально защищаемых граждан на услуги телекоммуникаций по текущему тарифному плану и текущими расходами", – говорится в документе.

Согласно правилам, выплата компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам осуществляется в составе жилищной помощи, предоставляемой малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим в данной местности в объеме, превышающем допустимый уровень расходов, установленный местными акиматами.

Для получения компенсации социально защищаемым казахстанцам следует обратиться в уполномоченный орган по месту жительства с необходимыми для назначения жилищной помощи документами.

К основному перечню документов, утверждаемых местными представительными органами для назначения жилищной помощи, необходимо приложить документ, подтверждающий, что он является абонентом (договор либо квитанция-счет за услуги телекоммуникаций).

Уполномоченный орган в срок до 5 числа каждого месяца составляет потребность в денежных средствах на выплату компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам за предыдущий месяц и направляет в уполномоченный орган по государственному планированию.

При перечислении средств для компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам в территориальные органы казначейства уполномоченный орган представляет счет к оплате с приложением списка абонентов с указанием периода и суммы выплат.

Уполномоченный орган ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию по выплаченным суммам компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июня.

Читайте также

Мажилис ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности стран ОДКБ

Пленарное заседание Мажилиса – 31 мая 2023 года

Правительство утвердило виды деятельности, по которым можно применять СНР розничного налога

Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления