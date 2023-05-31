В Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию

Житель Алматинской области госпитализирован в реанимацию из-за популярных напитков – энергетиков. В Управлении здравоохранения области напоминают, что употребление этих напитков приводит к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

По данным Управздрава, пациент поступил в больницу в экстренном порядке с жалобами на боли в груди.

Его родственники уточнили, что он пил энергетические напитки каждый день в течение последних четырех лет.

"После обследования врачи поставили диагноз – хроническая сердечная недостаточность. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, он лежит в отделении реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких". Пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области

Врачи напоминают, что в составе энергетиков имеются ударные дозы кофеина, которые могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом ("пузырьками") и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

"Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления". Врач-кардиолог Мухамеджан Нуралиевич

В заключении специалисты отмечают, что регулярное употребление энергетиков ухудшает состояние зубов, обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек, нарушает работу печени, повышает кислотность желудка, вызывает тошноту, рвоту, диарею и провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.

18 мая врач-хирург алматинской клинической больницы №4 Абылай Баймаханов рассказал о серьезных последствиях для здоровья, вызванных приемом энергетических напитков.