В Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию
По данным Управздрава, пациент поступил в больницу в экстренном порядке с жалобами на боли в груди.
Его родственники уточнили, что он пил энергетические напитки каждый день в течение последних четырех лет.
"После обследования врачи поставили диагноз – хроническая сердечная недостаточность. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, он лежит в отделении реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких".Пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области
Врачи напоминают, что в составе энергетиков имеются ударные дозы кофеина, которые могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом ("пузырьками") и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.
"Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления".Врач-кардиолог Мухамеджан Нуралиевич
В заключении специалисты отмечают, что регулярное употребление энергетиков ухудшает состояние зубов, обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек, нарушает работу печени, повышает кислотность желудка, вызывает тошноту, рвоту, диарею и провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.
18 мая врач-хирург алматинской клинической больницы №4 Абылай Баймаханов рассказал о серьезных последствиях для здоровья, вызванных приемом энергетических напитков.