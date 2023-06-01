В Казахстане будут отмечать День матери и День отца

Фото: Zakon.kz

По инициативе Министерства информации и общественного развития перечень праздничных дней в Казахстане пополнился новыми праздниками "День матери" и "День отца". Соответствующее постановление подписано главой правительства, сообщает Zakon.kz.

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