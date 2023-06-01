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В Казахстане будут отмечать День матери и День отца

В Казахстане будут отмечать День матери и День отцов Фото: Zakon.kz
По инициативе Министерства информации и общественного развития перечень праздничных дней в Казахстане пополнился новыми праздниками "День матери" и "День отца". Соответствующее постановление подписано главой правительства, сообщает Zakon.kz.

День матери будет отмечаться во второе воскресенье мая.

День отца – в третье воскресенье июня.

Как отметили в МИОРе, официальные праздники "День матери" и "День отца", отмечаемые во многих странах мира способствуют популиризации семейных ценностей, укреплению института семьи и воспитания.


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Лариса Черненко
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