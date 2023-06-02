Нефтяные цены колеблются из-за экономики Китая

Слабые темпы экономической активности в КНР повлияли на снижение стоимости барреля нефти марки Brent до 74 долларов, сообщает Zakon.kz.

Цены на нефть марки Brent колебались на этой неделе в достаточно широком диапазоне. В понедельник, 29 мая, стоимость барреля составляла 77,07 доллара, снизившись во вторник до 73,54 доллара. В среду цена просела уже до 72,14 доллара, времена доходя до 71,53. В четверг стоимость бочки "черного золота" отыграла до 74,31 доллара.





Фото: Investing.com

Китайский синдром

Снижение нефтяных котировок аналитики связывают со слабым ростом экономической активности в Китае. По официальным данным Пекина, в мае она отставала от спрогнозированной экспертами. В производственном секторе индекс деловой активности зафиксирован на уровне 48,8, в то время, как по прогнозу он должен был составить 51,4. Между тем индекс непроизводственного сектора достиг показателя в 54,5 вместо прогнозируемого 54,9.

По мнению аналитика "Финам" Александра Потавина, слабость экономики Китая стала фундаментальным фактором давления на нефтяные котировки.

"Слабеющий курс юаня и майские данные по индексам деловой активности указали, что экономика КНР ощутимо затормозила в развитии, хотя ранее делались ставки на ее активный рост", – сказал Александр Потавин корреспонденту Zakon.kz.

Согласен с коллегой и финансовый аналитик Арман Бейсембаев, считающий, что снижение деловой активности в Поднебесной означает уменьшение спроса на нефть и напрямую влияет на ее стоимость.

"Деловая активность в Китае оказалась не такой высокой, как ранее прогнозировалось. Ожидали, что экономика КНР будет расти бурными темпами на фоне снятия антиковидных ограничений, серьезно тормозящих развитие страны, но этого не происходит", – сказал Арман Бейсембаев.

В то же время экономическая статистика в Поднебесной внимательно отслеживается участниками нефтяного рынка, потому что от ее восстановления зависит рыночный баланс.

Аналитик также отметил, что на днях в Германии сообщили об отрицательном экономическом росте, зафиксированном второй квартал подряд. Тем самым государство официально находится в состоянии рецессии. При этом есть опасения и по поводу экономик других западных стран, которые так или иначе тоже испытывают трудности.

Жестокие игры

На динамику нефтяных цен влияет и предстоящий 4 июня саммит альянса ОПЕК+, на котором примут решение об объемах добычи "черного золота". Хотя эксперты считают, что по базовому сценарию страны альянса не изменят добычу, неожиданности могут быть.

К слову, на это в своем недавнем заявлении намекнул и министр энергетики Саудовской Аравии, сообщивший, что спекулянтам, играющим на понижение стоимости энергоресурсов, нужно поостеречься за несколько дней до саммита.

Тем самым министр напомнил ситуацию, когда в начале апреля за пару дней до встречи ОПЕК+ страны альянса сообщили о добровольном уменьшении объемов добычи на 1,66 млн баррелей в сутки, спровоцировав рост нефтяных котировок на 7 процентов.

"Министр сделал довольно грозное предупреждение спекулянтам, что, мол, держитесь за воротник, мы вас будем выносить. Теперь посмотрим 4 июня, какое решение будет принимать альянс. Вообще же ОПЕК может нас удивить. Да и недавно была новость, что впервые за все время картель запретил доступ журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal в свою штаб-квартиру в Вене. Может не хотят сеять панику? Не очень понятно, что там происходит, какая-то "мутная" история", – отметил Арман Бейсембаев.

По словам Александра Потавина, инвесторы не ждут изменений в отношении будущих объемов добычи нефти, доказательством чего стало ослабление стоимости "черного золота" накануне заседания альянса.

"Однако, если к началу саммита бочка Brent будет торговаться ниже 70 долларов, ОПЕК+ должен будет использовать механизмы дальнейшей поддержки рынка. И тогда вероятнее всего страны альянса решатся на новое сокращение объемов добычи", – поделился мнением аналитик.

Давили и будут давить

Давят на стоимость энергоносителей и данные по запасам нефти в Штатах. По информации Американского института нефти, коммерческие запасы "черного золота" в стране за неделю выросли на 5,2 млн баррелей. Также выросли запасы бензина и дистиллятов на 1,9 млн и 1,9 млн баррелей соответственно.

В свою очередь Министерство энергетики США сообщило о росте запасов на 4,4 млн баррелей, причем аналитики наоборот ждали их снижения на 1,22 млн баррелей. Эти данные вызвали тревогу у инвесторов, опасающихся избытка предложения на нефтяном рынке.

По мнению Армана Бейсембаева, в ситуации, когда низкий спрос и высокое предложение на энергоносители, идет перепроизводство нефти, и начинается ее затоваривание.

"Если объемы добычи сохраняются, а спрос снижается, то получается, что вы добываете больше, чем надо, следовательно, непонятно куда потом девать эту нефть. Поэтому и падает ее цена. Это обычный рыночный механизм", – объяснил эксперт.

Подтвердил слова аналитика и Александр Потавин, тоже отметивший, что рост американских запасов "черного золота" негативно влияет на нефтяные цены.

"Правда, в нынешней ситуации мы не видим особой реакции рынка, поскольку в начале июня основное внимание инвесторов обращено на саммит ОПЕК+", – подчеркнул Александр Потавин.

Европе – труба

Говоря о казахстанском рынке нефти, аналитики отмечают, что его развитию послужат прямые трубопроводные поставки отечественных энергоносителей в Европу.

Александр Потавин рассказал, что с 22 мая Казахстан начал подавать нефть в объеме 100 тыс. тонн в российский трубопровод "Дружба" для поставки ее в Германию.

"Прямые поставки энергоносителей из Казахстана в Европу послужат стабилизации рынка нефти в ЕС и поддержит усилия казахских нефтяников в части расширения этого выгодного маршрута поставок", – заявил он.

При этом власти Казахстана продляют запрет на вывоз ряда нефтепродуктов автомобильным транспортом, действующий с начала 2021 года. Данный запрет был ранее введен для того, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Александр Потавин также сделал прогноз, что нефть в нынешнем году будет торговаться на более высоких уровнях, чем мы видим сейчас, в диапазоне 75-85 долларов за баррель.



