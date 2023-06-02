В Казахстане при массовом наплыве иностранцев планируют открывать пункты временного поселения

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила определения пунктов временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище, приема и размещения, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны согласно закону "О беженцах" и определяют порядок отношения в области правового положения лиц, ищущих убежище, и беженцев на территории Казахстана.

Документ предусматривает, что при массовом переходе лиц, ищущих убежище, с территорий сопредельных государств, в стране будет вводиться чрезвычайное положение социального характера.

Как поясняется, введение чрезвычайного положения является обеспечением безопасности, защиты прав и свобод человека, защиты конституционного строя РК.

Чрезвычайное положение вводится на всей территории республики или в отдельных ее местностях президентом РК соответствующим указом после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат Парламента РК.

При этом указывается, что чрезвычайное положение вводится в случае невозможности урегулирования сложившейся ситуации применением иных мер.



"Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, и допускает установление отдельных временных ограничений прав и свобод физических и юридических лиц с возложением на них дополнительных обязанностей", – говорится в документе.

Рабочим органом системы экстренного реагирования и управления при правовом режиме чрезвычайной ситуации социального характера является оперативный штаб.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера создаются постоянно действующие республиканские и региональные (областные, городов республиканского значения, столицы) оперативные штабы.

Решения республиканского и регионального оперативных штабов являются обязательными для исполнения.

Пункты временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище, определяются решением региональных оперативных штабов по согласованию с республиканским оперативным штабом.

При этом говорится, что срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории республики, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях – 60 суток.

Оговаривается, что при неустранении обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, президент РК вправе продлить его действие.



Вместе с тем президент РК вправе отменить чрезвычайное положение полностью или частично до истечения срока, на который оно введено, если устранены обстоятельства, послужившие основанием для его введения.



Механизм размещения

Также правила предусматривают механизм определения пунктов временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище, приема и размещения.

Так, при массовом притоке лиц, ищущих убежище, местные акиматы по согласованию с органами внутренних дел, гражданской защиты, здравоохранения и национальной безопасности в местах наиболее вероятного массового притока иностранцев (беженцев) определяют места фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, а также пункты временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище.

Для мест фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей могут использоваться различные здания и сооружения, имеющие соответствующую структуру, подготовленную для первоначального жизнеобеспечения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские сады, школы, интернаты и т.д.).

При недостаточном количестве имеющегося оборудования для первоочередного жизнеобеспечения лиц, ищущих убежище, возможны к использованию служебно-бытовые помещения, клубы.

Основные задачи фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей:

встреча и учет прибывших лиц, ищущих убежище;

организация размещения и первоочередное жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;

организация и оказание медицинской помощи;

организация инструктирования и информирования лиц, ищущих убежище;

документальное оформление передвижения лиц, ищущих убежище;

при необходимости может оборудоваться комната матери и ребенка.

Организацию регистрации и учета при приеме и размещении лиц, ищущих убежище, осуществляют органы внутренних дел и национальной безопасности.

Выбор пункта временного поселения лиц, ищущих убежище (на базе палаточных лагерей), осуществляется, исходя из недопущения нанесения ущерба естественным экологическим системам и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Также говорится, что пункты временного поселения лиц, ищущих убежище, должны развертываться в районе, имеющем устойчивые источники водоснабжения, электроснабжения, вблизи железной и автомобильной дороги с твердым покрытием. При этом должны учитываться рельеф местности, окружающий ландшафт, связь с инфраструктурой ближайшего населенного пункта.

Для поддержания общего и внутреннего порядка в пунктах временного поселения лиц, ищущих убежище, организуется комендантская служба, на которую возглавляются следующие обязанности:

встреча, регистрация, размещение и жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;

учет их прибытия и убытия, документальное оформление;

поддержание внутреннего порядка;

обеспечение необходимого санитарного состояния;

организация полезного досуга детей и подростков;

круглосуточная охрана и организация доступа в пункты временного поселения лиц, ищущих убежище.

В состав комендантской службы назначаются лица из числа работников акиматов, органов национальной безопасности, гражданской защиты, внутренних дел, здравоохранения, социального обеспечения и т.д.

Обеспечения лиц, ищущих убежище, продовольствием организуется местными акиматами. Для организации продовольственного обеспечения используются материальные ценности государственного материального резерва, а также за счет поступлений от международных организаций и других государств на основе договоров (соглашений), заключаемых РК, и добровольных пожертвований юридических и физических лиц.

Предусматривается, что в пунктах временного поселения лиц, ищущих убежище, организуется трехразовое питание. Горячая пища выдается три раза сутки. В случае невозможности выполнения этого требования горячая пища готовится два раза в сутки, а промежуточное питание выдается в сухом виде.

Для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания в пунктах временного поселения лиц, ищущих убежище, организуются пункты выдачи, предусматривается работа парикмахерской, пунктов бытового обслуживания.

Также организуется оказание медицинской помощи при травмах и острых заболеваниях, контроль за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий, предупреждение возникновения и распространения инфекционных инфекций.

Больные, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, направляются для стационарного лечения в больницу.

На территориях пунктов временного поселения лиц, ищущих убежище, устанавливается режим охраны.



Как поясняется, охрана пунктов временного поселения лиц, ищущих убежище, организуется в целях воспрепятствования проникновения посторонних лиц и техники, охрана оборудования и личного имущества.

Охрана осуществляется привлекаемыми силами личного состава внутренних дел путем патрулирования.

Для транспортного обеспечения и обслуживания лиц, ищущих убежище, создается транспортная служба, на которую возлагаются следующие обязанности:

доставка лиц, ищущих убежище, от мест фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, железнодорожных, автомобильных станций;

обеспечение перевозок, связанных с внутрихозяйственной деятельностью лиц, ищущих убежище;

транспортное обеспечение и обслуживание лиц, ищущих убежище, обеспечивается специально выделяемым транспортом, оборудованным для перевозки людей.

В случае увеличения численности лиц, ищущих убежище, и недостаточности сил и средств для обеспечения первоочередного жизнеобеспечения лиц, ищущих убежище, решением оперативного штаба могут привлекаться силы и средства сопредельных регионов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июня.