Курсы валют на выходные дни 3 и 4 июня
Фото: pixabay
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,16 тенге, снизившись на 0,51 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,55 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 63,09 тенге (+0,07).
Курс евро по итогам вечерних торгов также вырос и составил 482,32 тенге (+2,20).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449,5 тенге, евро – по 482,5-486,5 тенге, российские рубли – по 5,41-5,65 тенге.
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