Курсы валют на выходные дни 3 и 4 июня

Фото: pixabay

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,16 тенге, снизившись на 0,51 тенге, передает Zakon.kz.

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