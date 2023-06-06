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Аким Астаны записал обращение к горожанам по поводу нехватки воды

Аким Астаны записал обращение к горожанам по поводу нехватки воды Фото: пресс-служба акимата Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram обратился к жителям из-за сложившейся ситуации с водой, сообщает официальный сайт столичного акимата.
«Уважаемые жители Астаны! В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть, связана с различными проблемами, во-первых, наш город растет, бурно развивается. Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объёмов воды. Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой, вы знаете, что последнюю неделю ниже 30 градусов практически температура в городе не опускалась. Для решения этого вопроса еще в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе. В том числе, то сооружение, где мы сейчас находимся - это насосная фильтровальная станция. Здесь строительные работы подходят к завершению. 1 этап завершится в этом месяце и мы получим тот необходимый объем - это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть. Кроме того, в августе завершится 2-ая часть этого объекта и мы получим дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объёма будет достаточно для того чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением в ближайшие 3-4 года. Кроме того, на следующей неделе завершится строительство водовода с Астанинского водохранилища. Этот объект даст нам надежность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в город. Уважаемые жители города, ещё раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы связанные с дефицитом воды в городе будут решены», - написал аким столицы.


Аким Астаны записал обращение к горожанам по поводу нехватки воды

Фото: пресс-служба акимата Астаны

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