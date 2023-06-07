Автоэксперты рассказали, как спасти машину от пожара и перегрева летом

В Казахстане установилась аномально жаркая погода: днем столбики термометров поднимаются местами до +41°С. Эксперты говорят, что жара является сильным испытанием для автомобилей. Как не допустить повреждения машины в этот период, а также обезопасить автовладельцев – в материале Zakon.kz.

Главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане Алексей Алексеев говорит, что сильная жара, равно как и сильный мороз, является серьезным испытанием, особенно для старых автомобилей.

"Обладателям старых машин очень непросто – может закипеть, перегреться мотор. Жара – это всегда стресс и для людей, и для всяких механизмов", – говорит он.

Эксперт поделился некоторыми советами, которые позволят с минимальными потерями пережить этот период. Условно их можно разделить на две части, исходя из того, относятся ли они к обеспечению безопасности водителя и пассажиров или машины.

Как обезопасить водителя и пассажиров

Первый совет касается тех, у кого в машине есть кондиционер. Алексей Алексеев советует таким автовладельцам не включать его сразу на самую высокую скорость.

"Многие включают сильное охлаждение салона, и в этот момент, если струя холодного воздуха будет направлена на раскаленное лобовое стекло, то есть риск того, что оно лопнет из-за перепада температур. Есть такие случаи. Чтобы избежать этого, лучше постепенно охлаждать салон и смотреть, чтобы поток холодного воздуха не был напрямую направлен на лобовое стекло", – советует специалист.

Не советует он также направлять сильную струю холодного воздуха на себя или пассажиров – в этом случае есть риск простудиться.

"Есть простые рекомендации: запускайте кондиционер на низкой скорости и постепенно переключайте скорость охлаждения, но лучше один раз настроить температуру в машине, если есть, конечно, климат-контроль, и круглый год так ездить. Это не должно быть так, что на улице +30, а в салоне +19. Это должна быть комфортно легкая температура: +22 +24 градуса, то есть не должно быть резкого перепада температуры между салоном и наружным воздухом", – говорит Алексей Алексеев.

Выключать же кондиционер он рекомендует при работающем двигателе за несколько минут до предполагаемой остановки. Этого времени хватит для осушения и нормализации каналов. Что в свою очередь не даст бактериям размножиться и избавит вас от неприятного запаха в салоне авто.

"Всегда нужно иметь под рукой воду, холодные напитки, желательно, в стеклянной таре, чтобы избежать обезвоживания. Нельзя оставлять в салоне воду в пластиковых бутылках, так как последние исследования говорят, что при нагреве пластик выделяет вредные вещества. Нужно быть осторожным с газированными напитками. За один-два часа на солнце они перегреваются практически до состояния кипятка и могут лопнуть или при открывании брызнуть в лицо и человек может получить ожог", – подчеркнул спикер.

Надо, по его словам, учитывать и цвет авто: черная машина больше нагревается, белая – меньше. То же самое касается обшивки салона: черный кожаный салон нагревается сильнее, чем белый, и риск обжечься там, соответственно, выше, особенно если водитель будет в шортах или короткой юбке.

Как обезопасить автомобиль

Что же касается авто, то Алесей Алексеев рекомендует два раза в год – после зимы и перед зимой – проводить профилактику, то есть заехать на СТО и проверить все системы.

"Проверить нужно, если авто старое, плотность антифриза, основное назначение которого – охлаждать двигатель автомобиля. Нужно проверить также все трубки на предмет того, насколько они могут выдержать мороз или жару. Если, например, старый антифриз, то лучше его заменить. Старые трубки, если есть подозрение, что они могут лопнуть в неподходящий момент, лучше поменять. У кого есть кондиционер, нужно поменять салонный фильтр перед летним сезоном, почистить радиатор, так как он может забиться тем же тополиным пухом и плохо охлаждать двигатель. Свечи проверить, в зависимости от того, насколько авто свежее".

Что категорически нельзя делать в жару:

оставлять в салоне, особенно в сильную жару, легковоспламеняющиеся предметы – зажигалки и все, в чем есть газ, бензин;

оставлять в салоне лак для волос.

Желательно затонировать заднее лобовое и боковые стекла, чтобы солнце меньше попадало в салон авто.

Можно использовать светоотражающие шторки на лобовое стекло – они на присоске и из фольги и прекрасно отражают солнечные лучи. Итог: салон меньше нагревается.

А вот поливать авто совсем ни к чему: современные машины рассчитаны на жару и холод. Но другое дело, если это старое авто: там могут нагреваться бензонасос при движении в гору или сильную жару. То есть бутылка с водой всегда должна быть в автомобиле.

"Еще один лайфхак – когда ставим машину на парковку днем под солнцем, надо смотреть, куда оно пойдет и как тень будет распределяться. И, соответственно, машину нужно поставить так, чтобы тень ложилась внутрь салона. Такая маленькая хитрость, но не все ее учитывают и не все о ней задумываются. Вроде, мелочь, но на самом деле можно развернуть авто задом, а там стекло тонированное: разворачиваете задом к солнцу – и меньше будет нагреваться салон", – поделился хитростями Алексей Алексеев.

Президент Ассоциации "Безопасная дорога" Арсен Шакуов в свою очередь посоветовал не перекачивать летом шины. Совет основан на законах физики: трение покрышки о дорожное покрытие производит естественное повышение температуры колеса. А далее по формуле: чем выше температура, тем больше давления создается. Опасность в том, что при перекачке увеличивается вероятность того, что колесо пойдет на выстрел.

"Положено держать в диапазоне от 2,0 до 2,8 атм – одинаковое для всех колес, этого показателя и надо придерживаться", – говорит он.

Можно, по его словам, оставлять на окнах щель буквально в 1 см, чтобы салон проветривался, пока вас нет.

"В жару надо проверить систему охлаждения двигателя, так как в такой период она испытывает большую нагрузку. Чистить нужно радиатор, заменить тосол или антифриз, смотря в какой машине что установлено. У кого есть кондиционер, нужно проверить наличие фреона, который охлаждает, заправить или дозаправить. То есть всю эту систему привести в порядок", – рекомендует спикер.

В завершение он особо отметил, что ни в коем случае, какая бы не была погода, нельзя оставлять детей и животных в закрытых авто одних, потому что пока вас нет, может произойти все что угодно буквально в считанные секунды.