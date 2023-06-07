В Казахстане будут помогать студентам и безработным определиться с профессией
Основной целью социальной профессиональной ориентации является оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами, способностями, наклонностями участника и потребностями рынка труда.
Социальная профессиональная ориентация проводится карьерными центрами, организациями образования с привлечением региональной палаты предпринимателей и частных агентств занятости.
Карьерный центр проводит социальную профессиональную ориентацию лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве:
- проводит отбор среди частных агентств занятости для проведения социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве;
- по итогам отбора составляет с частным агентством занятости договор о проведении социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве на возмездной основе;
- на основании рекомендации частного агентства занятости проводит профессиональный отбор участника, который включает диагностику индивидуально-психологических особенностей участника, оценку соответствия его индивидуальных качеств требованиям конкретной профессии, и возможности участия в активных мерах содействия занятости.
Карьерный центр или частное агентство занятости:
- проводит профессиональное информирование о состоянии рынка труда в регионе, организует семинары, тренинги и встречи с представителями различных профессий;
- предоставляет профессиональную консультацию с учетом индивидуальных желаний, психологических особенностей обратившихся лиц, и реальной ситуации на рынке труда;
- по Электронной бирже труда определяет наличие вакансий и потребность в кадрах по выбранной участником профессии для дальнейшего его трудоустройства;
- организует тестирование для определения навыков;
- по результатам тестирования и профессионального консультирования готовит рекомендации о необходимости прохождения профессионального отбора;
- составляет список лиц для прохождения профессионального обучения;
- совместно с организациями технического и профессионального образования, РПП и предприятиями, организациями, учреждениями проводит работу по ознакомлению с процессом подготовки к выбранной участником профессии и рабочим местом выбранной специальности, организует профессиональную адаптацию.
Также предусматривается, что карьерные центры совместно с частными агентствами занятости, РПП и работодателями организуют ярмарки вакансий для трудоустройства лиц, определившихся с выбором будущей профессии.
Кроме того, карьерный центр информирует и консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ о состоянии рынка труда, прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах.
Местный исполнительный орган в области образования определяет контингент лиц, из числа студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ для проведения социальной профессиональной ориентации и представляет в центр занятости населения.
Частное агентство занятости, прошедшее отбор на проведение социальной профессиональной ориентации:
- совместно с местным исполнительным органом в области образования, карьерным центром организует работу по профессиональной ориентации в учебных заведениях с участием родителей, работодателей и представителей организаций профессионального образования согласно плану проведения социальной профессиональной ориентации;
- составляют график проведения презентаций профессий, экскурсий, дней открытых дверей на базовых организациях и предприятиях для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ;
- в соответствии с планом проведения социальной профессиональной ориентации осуществляет тестирование участников на определение навыков и по результатам тестирования консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ для дальнейшего профессионального развития;
- совместно с карьерным центром ведет информационно-разъяснительную работу среди студентов по мерам государственной поддержки в сфере занятости.
По итогам социальной профессиональной ориентации и консультаций частным агентством занятости формируется список учащихся, не определившихся с выбором будущей профессии с целью направления на краткосрочные курсы для обучения с целью дальнейшего трудоустройства.
Социальная профессиональная ориентация проводится в форме встреч, круглых столов, семинаров-тренингов и профессиональных экскурсий.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.