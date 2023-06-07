В Казахстане будут помогать студентам и безработным определиться с профессией

Министр труда и социальной защиты приказом от 30 мая 2023 года утвердил Правила проведения социальной профессиональной ориентации, сообщает Zakon.kz.

Основной целью социальной профессиональной ориентации является оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами, способностями, наклонностями участника и потребностями рынка труда.

Социальная профессиональная ориентация проводится карьерными центрами, организациями образования с привлечением региональной палаты предпринимателей и частных агентств занятости.

Карьерный центр проводит социальную профессиональную ориентацию лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве:

проводит отбор среди частных агентств занятости для проведения социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве;



по итогам отбора составляет с частным агентством занятости договор о проведении социальной профессиональной ориентации лиц, ищущих работу, безработных и кандасов обратившихся, за содействием в трудоустройстве на возмездной основе;

на основании рекомендации частного агентства занятости проводит профессиональный отбор участника, который включает диагностику индивидуально-психологических особенностей участника, оценку соответствия его индивидуальных качеств требованиям конкретной профессии, и возможности участия в активных мерах содействия занятости.

Карьерный центр или частное агентство занятости:

проводит профессиональное информирование о состоянии рынка труда в регионе, организует семинары, тренинги и встречи с представителями различных профессий;

предоставляет профессиональную консультацию с учетом индивидуальных желаний, психологических особенностей обратившихся лиц, и реальной ситуации на рынке труда;

по Электронной бирже труда определяет наличие вакансий и потребность в кадрах по выбранной участником профессии для дальнейшего его трудоустройства;

организует тестирование для определения навыков;

по результатам тестирования и профессионального консультирования готовит рекомендации о необходимости прохождения профессионального отбора;

составляет список лиц для прохождения профессионального обучения;

совместно с организациями технического и профессионального образования, РПП и предприятиями, организациями, учреждениями проводит работу по ознакомлению с процессом подготовки к выбранной участником профессии и рабочим местом выбранной специальности, организует профессиональную адаптацию.

Также предусматривается, что карьерные центры совместно с частными агентствами занятости, РПП и работодателями организуют ярмарки вакансий для трудоустройства лиц, определившихся с выбором будущей профессии.

Кроме того, карьерный центр информирует и консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ о состоянии рынка труда, прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах.

Местный исполнительный орган в области образования определяет контингент лиц, из числа студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ для проведения социальной профессиональной ориентации и представляет в центр занятости населения.

Частное агентство занятости, прошедшее отбор на проведение социальной профессиональной ориентации:

совместно с местным исполнительным органом в области образования, карьерным центром организует работу по профессиональной ориентации в учебных заведениях с участием родителей, работодателей и представителей организаций профессионального образования согласно плану проведения социальной профессиональной ориентации;

составляют график проведения презентаций профессий, экскурсий, дней открытых дверей на базовых организациях и предприятиях для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ;

в соответствии с планом проведения социальной профессиональной ориентации осуществляет тестирование участников на определение навыков и по результатам тестирования консультирует студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ для дальнейшего профессионального развития;

совместно с карьерным центром ведет информационно-разъяснительную работу среди студентов по мерам государственной поддержки в сфере занятости.

По итогам социальной профессиональной ориентации и консультаций частным агентством занятости формируется список учащихся, не определившихся с выбором будущей профессии с целью направления на краткосрочные курсы для обучения с целью дальнейшего трудоустройства.

Социальная профессиональная ориентация проводится в форме встреч, круглых столов, семинаров-тренингов и профессиональных экскурсий.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.