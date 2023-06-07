Работа в двух местах: как платить взносы ОСМС за работника

Работодатель задал вопрос: как платить взносы ОСМС за сотрудника, который трудится на двух работах и размер второй заработной платы неизвестен? В филиале по городу Алматы НАО ФСМС разъяснили, как платить взносы в таких случаях, сообщает Zakon.kz.

В фонде отметили, что отчисления на ОСМС за работника (за счет средств работодателя) должны производиться с каждого места работы, но не более 21 000 тенге (3% от 10 МЗП) в месяц от каждого работодателя.

"Обратная ситуация со взносами, которые удерживаются из зарплаты работника. Они должны рассчитываться совокупно со всех мест работы и в месяц не могут превышать 14 000 тенге в общем (2% от 10-кратной МЗП)", - говорится в ответе.

Как поясняется, сотрудник должен предоставить справку о заработной плате с другого места работы.

"К примеру, если в первой организации он получает 450 000 тенге, а у вас 350 000 тенге, то взносы вы рассчитываете только с 250 000 тенге (700 000 – 450 000 = 250 000). Если же в общем доход составляет менее 700 000 тенге, то расчет делается с полного размера заработной платы в каждой организации", - заключили в ФСМС.

В Казахстане с 1 января 2023 года изменены размеры минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя.

Работодатели платят за работников 3% от размера заработной платы. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП (700 000 тенге), то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц.

Наемные работники и работники по договору ГПХ – 2% от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели – 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 4900 тенге.