Российских брокеров пока не будут пускать на новую казахстанскую биржу

На пресс-конференции, посвященной запуску торгов на новой международной площадке ITS, размещающейся на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), председатель правления ITS Чингиз Канапьянов заявил, что с российскими брокерами они сотрудничать пока не будут, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул председатель правления новой торговой площадки, сотрудничество с российскими брокерами не входит в бизнес-модель ITS.

"ITS не будет обслуживать российских брокеров, обслуживающих розничных инвесторов, и российские бумаги тоже. Это не в нашей бизнес-модели, и мы не будем привлекать российских брокеров". Чингиз Канапьянов

Тем временем директор Департамента развития информационных сервисов ITS Александр Диаковский рассказал, что сейчас идет работа с участниками рынка над формированием собственных индексов.

В целом, разрабатываются два индекса. Первый – это индекс широкого рынка, который получит название "ITS World" и будет предоставлять доступ ко всем инструментам, существующим на рынках Казахстана.

"Второй индекс, над которым мы работаем с нашим партнером, – это индекс шариатский. Как только мы начали обсуждать с участниками рынка нашу площадку, то увидели большой интерес к исламскому финансированию и к ритейловым инструментам для исламского финансирования. Собственно, сейчас работаем над индексом, который даст возможность инвесторам инвестировать в корзину ценных бумаг, каждая из которых удовлетворяет принципам шариата". Александр Диаковский

По его словам, оба индекса планируют запустить в ближайшие месяцы.

Управляющий МФЦА Ринат Бектуров отметил, что запуск новой торговой площадки является еще одной вехой в развитии фондового рынка Казахстана.

"Аналогичные площадки есть во всем мире и благодаря гибкости регулирования МФЦА она появилась и в Казахстане. ITS – это уникальная площадка, представляющая новый вид финансового института в Казахстане и регионе в целом. Мы глубоко уверены в успехе этой площадки и верим, что она привлечет значительную ликвидность. Большая часть этой ликвидности будет переливаться на локальный рынок, что является огромным плюсом для наших эмитентов". Ринат Бектуров

Ранее на площадке AFD управляющий директор по развитию и приватизации АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадил сообщил, что авиакомпания Air Astana готова выйти на IPO в 2024 году.