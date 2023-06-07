Папу Римского госпитализировали для проведения операции

Папу Римского Франциска поместили в больницу Джемелли, где 7 июня ему сделают операцию на брюшной полости. Ожидается, что он останется в больнице на несколько дней до полного восстановления, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, опубликованном пресс-службой Святого Престола, говорится, что понтифику "предстоит лапаротомия и операция на брюшной стенке под общей анестезией".



"Операция, решение о которой было принято в течение последних нескольких дней командой врачей, оказывающих помощь, стала необходимой из-за инцизионного лапароцеле (грыжи), которая вызывает рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы". Пресс-служба Святого Престола

Это уже третий случай госпитализации Папы Римского в больницу Джемелли. Ранее он провел в этом учреждении четыре дня в марте, когда его лечили от бронхита. Его выписали 1 апреля после выздоровления.



4 июля 2021 года Папа Римский перенес операцию на брюшной полости по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операцию провели под общей анестезией при общем хорошем состоянии здоровья 84-летнего понтифика.

