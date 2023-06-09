Грозы, шквал и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в субботу

В Астане и 16 областях страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается временами гроза. Ветер северный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35, чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара +35.



Днем на севере Атырауской области ожидается сильная жара +35. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области ожидается сильная жара +35.



В южной половине Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области ожидаются сильная жара +38, чрезвычайная пожарная опасность.



В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. На северо-западе области сохраняется, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на северо-западе, днем на большей части Абайской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, западе, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 12 июня порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

