Токаев назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Назначена Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Казахстана. Ею стала Светлана Жакупова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 12 июня 2023 года подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года в Карагандинской области. Окончила в 1991 году Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 – Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала с должности воспитателя группы продленного дня, учителя начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986). В разные годы работала учителем математики средней школы №16, №36 (1991-1995); старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1997-1998); главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, замдиректора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1998-2001).

Также она работала директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (2001-2008); и. о. директора, директором Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2011); руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии" (2011-2013); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (19.08.2013-08.2014); замминистра здравоохранения и социального развития РК (13.08.2014-01.2017).

С января 2017 года по сентябрь 2019 года Светлана Жакупова занимала должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

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