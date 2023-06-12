В Талдыкоргане зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

Синоптики разъяснили ситуацию с утренним смогом в областном центре. Как оказалось, загрязнение воздуха превысило норму сразу в несколько раз, сообщает Zakon.kz.

С самого утра у жителей Талдыкоргана началась паника из-за густого дыма по всему городу. Большая часть горожан проснулась из-за неприятного запаха, смог над областным центром рассеялся только ближе к 15:00.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в РГП "Казгидромет", из-за того, что сменилось направление ветра, густой дым от пожара в Абайской области достиг территории Жетысуского региона. Утром талдыкорганцы смогли визуально наблюдать смог в самом городе.





"Я проснулся от того, что в 7 часов утра начал кашлять. Думал аллергия, но нет и с окна запах дыма шел. Я подумал, что пожар рядом. Включил телефон и получил много сообщении о том, что весь город был в дыму", – говорит местный активист и блогер Айдос Кертаев.

В РГП "Казгидромет" заверили, что постоянно мониторят ситуацию.



"12 июня 2023 года по данным постов Казгидромет превышения предельно допустимых концентраций были зафиксированы по взвешенным частицам (пыль) на уровне 1,1 ПДК (предельно допустимая концетрация – прим.), по сероводороду на уровне 3,5 ПДК" – сообщили в "Казгидромет".

Загрязнений экстремального характера в городе не наблюдалось.