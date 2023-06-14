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Законодательство РК

Стало известно, когда решится судьба Даниала Ахметова

Стало известно, когда решится судьба Даниала Ахметова Фото: primeminister.kz
15 июня 2023 года истекает срок полномочий акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, размещенной на сайте маслихата ВКО, собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима ВКО состоится 16 июня 2023 года в 10:30 в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Казахстан, 55.

Регистрация депутатов будет проходить с 9:00.

С 11 ноября 2014 года должность акима Восточно-Казахстанской области занимает Даниал Ахметов, срок полномочий которого истекает 15 июня. Как раз в этот день он отметит 69-летие.

В различных соцсетях пишут, что одним из кандидатов на место акима ВКО может быть Ермек Кошербаев, который в настоящее время является послом РК в РФ.

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Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт. Инженер-строитель по профессии. Доктор экономических наук, академик Академии минеральных ресурсов РК.

До назначения акимом ВКО он занимал занимал различные должности, в том числе был премьер-министром (13.06.2003-08.01.2007), министром обороны (10.01.2007-17.06.2009), главой компании в сфере экологической энергетики (12.2010), министром по энергетике и инфраструктуре – членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-11.2014).

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