Дорога домой: жители пострадавших сел в Абайской области покидают эвакопункты

Эвакуированные из сел Абайской области мечтают вернуться домой, но здесь их ждет масса проблем, как новых, так и старых, которые до сих пор не решены. Корреспондент Zakon.kz выяснил у людей из зоны бедствия, на что они рассчитывают и что собираются делать.

Сегодня в эвакуационном пункте в студенческом общежитии электротехнического колледжа Семея проживает около 190 человек. Как рассказала корреспонденту Zakon.kz заведующая учебной частью колледжа Семея Дарига Рахимбаева, весь коллектив учебного заведения находится на вахте с раннего утра 11 июня. Именно тогда им сообщили, что в общежитие в этот день прибудут первые эвакуированные сельчане.

Фото Zakon.kz

"Мы приготовили для приема людей все комнаты в общежитии. В целом, мы можем принять сто человек. Но на текущий момент у нас проживает 72 жителя пригородных сел Озерского сельского округа, из них 24 ребенка", – сказала Дарига Рахимбаева.

Всех эвакуированных обеспечили трехразовым горячим питанием. А так как люди прибыли в эвакопункт практически в том, в чем были дома, не успев захватить никакой одежды, был брошен клич среди волонтеров и предпринимателей, которые стали привозить в эвакопункты множество вещей для детей и взрослых.

Фото Zakon.kz

"Мы договорились с соседями – это небольшая баня. Они разрешили всем эвакуированным бесплатно мыться в любое время, пока они живут в эвакопункте. Также отлично помогает транспортом местная компания, которая в любое время суток предоставляет нам грузовой транспорт для перевозки гуманитарной помощи и продуктов", – отметила Дарига Рахимбаева.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Семея

Большую заботу о детях проявляет управление и городской отдел образования Абайской области и Семея. Для детей созданы все условия для игр и развлечений. Детям привезли игрушки, спортивный инвентарь, книги, настольные игры. Кроме того, всех дошколят на этот период оформили в детские сады.

А для школьников разработана ежедневная программа для досуга и отдыха. Некоторые, по желанию, посещают пришкольные лагеря. Для остальных ежедневно организуют культпоходы в кино, в парки развлечений, в биологический центр, музеи, парки и другие места, где дети сельчан никогда не бывали.

Кухня в режиме нон-стоп

Все эти тревожные дни в эвакопунктах и на полевых станах, в школах, палатках, в лесничествах, на передовой в режиме 24/7 работают волонтеры, работники лесничеств и районных акиматов, обеспечивая пожарных, спасателей, лесников и военных горячим питанием.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Абайской области

Волонтеры и местные исполнительные власти подвозят к полевым кухням необходимые продукты, посуду, воду. А женщины и мужчины, вставшие на добровольную вахту, на кострах в казанах и огромных чанах готовят пищу: плов, рожки с мясом и другие вторые блюда. Супы здесь никак нельзя сварить, потому что нужно пищу передавать в одноразовой посуде прямо на передовую, и жидкий суп здесь – не вариант.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Абайской области

В полевой кухне уже сложился свой быт, распределены вахты. Все работают четко и слаженно. Нет ненужной суеты, каждый работник знает свои обязанности. Каждый понимает, что от их работы тоже многое зависит: если бойцов не накормить, как следует, у них и сил не будет, чтобы бороться с огненной стихией.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Абайской области

Тем более что многие из этих бойцов – мужья, отцы, братья, соседи тех самых волонтеров, кто сегодня и все эти дни дежурит на кухне, обеспечивая людей горячим питанием днем и ночью.

И неудивительно, что их от души благодарят все бойцы, что тушат сегодня пожар, и те, кто из-за этого пожара вынужден был покинуть домашний очаг, пережидая беду в эвакопунктах Семея и Бородулихи.

Перемен требуют наши сердца

Взрослые, обустроив свой быт в эвакопунктах, обеспеченные едой и одеждой, сегодня уже думают о завтрашнем дне.

И понимают, что жить в селе, как они жили до сих пор, невозможно. Потому что слишком много накопилось здесь нерешенных социальных и экономических проблем, которые давно пора решать, в том числе и на уровне местной исполнительной власти.

Одной из главных проблем своего села жители Талицы назвали практически полное отсутствие какого-либо автобусного сообщения как между соседними селами округа, так и с Семеем. Вот уже несколько лет единственным транспортным средством является такси – сельские частники, которые зарабатывают на хлеб с маслом, организовывая пассажирские перевозки односельчан.

Фото Zakon.kz

"Чтобы доехать до Семея и обратно, машина стоит от 7 до 10 тыс. тенге, у кого какая совесть. А иногда приходится ездить в город практически каждый день, чтобы решить какие-то вопросы с документами или пройти курс лечения в поликлиниках Семея", – пожаловалась мать шестерых детей Юлия Шевченко.

По ее словам, и это подтверждают все жители Талицы, в селе нет даже медпункта, не говоря уже о врачебной амбулатории.

Фото Zakon.kz

"Нас спасает только то, что в нашем селе живет единственный на четыре соседних села фельдшер. Бакыт заботится о нашем здоровье. В любую погоду, в мороз, буран, под проливным дождем или в жару она пешком идет многие километры до соседних сел. И далеко не всегда мимо проезжающие машины ее подвозят до места назначения", – рассказывает жительница Талицы Ирина Шеиян.

В селе даже нет аптеки или крохотного аптечного пункта. И сельчане вынуждены ехать за медикаментами, даже самым простыми и необходимыми в любой домашней аптечке, в Семей. Опять-таки, нанимая для этой цели такси.

Фото Zakon.kz

"Помещение для аптеки в селе есть. Но никто из предпринимателей не хочет с нами связываться. Говорят, невыгодно, нерентабельно. А мы в итоге остались и без медицинской помощи, и даже без лекарств", – посетовал житель Талицы Валерий Малиночка.

Эти проблемы можно было бы пережить, если бы у сельчан была постоянная работа и достойная заработная плата. Но в большинстве своем здесь люди перебиваются случайными заработками, фактически батрача на более зажиточных соседей. Официальная работа возможна только в Талицком лесничестве или в местной неполной средней школе. Больше работы в селе нет. Разве что в качестве работников в местных крестьянских хозяйствах или на мелких индивидуальных предпринимателей. При этом заработки – 3 тыс. тенге в день. И никаких социальных гарантий, отпусков, медицинской страховки и других благ, которые гарантируются Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Главное – документы

Казалось бы, чего проще – напиши жалобу в трудовую инспекцию, и работодателей живо обяжут оформить трудовой договор по всей форме. Но не тут-то было.

Фото Zakon.kz

Дело в том, что у многих сельчан просто нет никаких документов, удостоверяющих личность. Как рассказала Юлия Шевченко, она даже замуж официально не может выйти и оформить отцовство на своих шестерых детей, потому что муж, как она говорит, вообще "недокументированный".

"У него нет даже свидетельства о рождении. И чтобы оформить все документы, нужна справка из управления по делам обороны. Но чтобы ее выдать, у нас требуют удостоверение личности. Круг замкнулся", – пояснила многодетная мать.

И по этому кругу семья ходит от одной конторы к другой уже в течение пяти лет. Только сейчас, пока они находятся в эвакопункте, дело, может быть, сдвинется с мертвой точки. По крайней мере, на беседе с представителями Управления по социальной защите населения Абайской области Юлия Шевченко рассказала об этой проблеме. Там пообещали с оформлением удостоверения личности оказать всяческую помощь.

Нет здоровья – нет работы

Кстати, такая же проблема и у свекрови Юлии Шевченко. И пожилая женщина, к тому же инвалид, лишена возможности получать пенсию, социальные пособия и даже медицинскую помощь.

Из-за того, что в одном из районов Павлодарской области сгорел архив, без удостоверения личности много лет живет и Светлана Дружинина. Женщине до пенсии еще много лет, а она работает на индивидуального предпринимателя за те самые 3 тысячи тенге в день. Помогает в огороде, ухаживает за скотом. В общем, делает всю крестьянскую работу во дворе своих хозяев.

Валерий Малиночка и Светлана Дружинина переехали в Талицу только два года назад вслед за детьми. Детям так понравилось жить в селе, где свежий воздух, шумит лес, рядом Иртыш и есть возможность вырастить свой огород, что и родители, продав дом в городе, переехали в село.

"Раньше я хоть зарабатывал на семью – работаю механизатором. И уже этой весной готовился к новому сезону сенокоса, занимался подготовкой тракторов у своего работодателя. Но 16 мая я перенес инсульт и инфаркт одновременно. Как выжил – даже не знаю. И теперь не то что помочь семье не могу, приходится все скромные заработки жены тратить на лекарства", – говорит 56-летний Валерий Малиночка.

Достойных заработков нет

Его дочь, мать троих детей Ерхина Люзго – домохозяйка, занимается хозяйством и воспитанием детей. Они первыми решили переехать в село из города, чтобы у детей была возможность дышать свежим воздухом и привольно бегать по деревенским улицам.

Фото Zakon.kz

Но достойных заработков в селе на сегодняшний день нет. Единственный доход семьи из пяти человек, где трое детей, – это заработная плата мужа, выплачиваемая Центром занятости Семея по программе организации временного рабочего места.

"Муж получает 66,5 тыс. тенге в месяц. Как жить на эти деньги – не знаю. Как-то пока выкручиваемся. Но вот теперь трат будет гораздо больше", – считает Ерхина Люзго.

Уже сейчас молодая хозяйка подсчитывает, во сколько им обойдется покупка сгоревших дров. На зиму нужна машина угля. Да и осенью старшие дети пойдут в школу. Их надо собрать: купить форму, канцелярские принадлежности, обувь и многое другое.

Первые заботы

И все же эти хлопоты – в будущем. Главное желание сельчан сегодня – это поскорее вернуться домой.

"Вчера мне позвонил наш сельский пастух и рассказал, что нашел моих коровушек. Слава богу, мои кормилицы нашлись", – радостно сообщила индивидуальный предприниматель Ирина Шеиян.

У нее небольшое стадо из шести голов крупного рогатого скота и крошечная отара овец. Именно они и являются единственным источником дохода в семье. Раньше была еще пенсия престарелой матери, но весной она умерла, и этот источник дохода иссяк.

"Я уж думала, как буду жить, если мои коровки совсем потеряются? Но теперь с души камень упал", – призналась Ирина Шеиян.

Теперь хозяйка думает о том, что предстоит немало работы по дому: все стены, одежда, мебель, всё в доме пропахло едким угарным дымом. Предстоит немало работы, чтобы это выветрить. Возможно, придется дома делать ремонт – красить, белить, менять обои.

И такие заботы сегодня волнуют практически каждую семью, находящуюся в эвакопункте.

Фото Zakon.kz

"Очень жаль, если сгорит огород от такой засухи. Все усилия пошли прахом. Но и это не так важно: урожай – дело наживное. Главное, что наши дома целы. Спасибо огромное пожарным, лесникам, военным, которые отстояли наши дома от пожара. Низкий им поклон", – от души поблагодарила Юлия Шевченко.

И такие же искренние слова благодарности сельчане передают всем, кто не остался равнодушным к их заботам и бедам последних дней: работникам акиматов, которые не только организуют подвоз продуктов и всего необходимого или детский досуг, но и часто сами встают в качестве волонтеров у котлов в полевых кухнях; волонтерам, неравнодушным предпринимателям, просто горожанам, которые в самые трудные минуты пришли на помощь, не оставили один на один с бедой, помогли, обогрели, успокоили, вернули надежду на лучшее будущее.

"Вы знаете, в эти дни, что я живу в эвакопункте, я собственными глазами увидела, что наш народ никто не сможет рассорить. Мы сильны нашей дружбой, взаимопомощью, единством и братством. Это видно в дни тревоги и беды. И пусть наша дружба будет с нами всегда. Не только в черные дни беды, но и в мирное, спокойное время", – пожелала Ирина Шеиян.

Пожар локализован

Уже сегодня жители Талицы, Озерок, Половинок и Каштака возвратятся в свои дома. Ситуация на передовой изменилась в лучшую сторону.

Вчера поздно вечером поступила оперативная информация, что пожар практически на всех участках удалось локализовать, и его дальнейшее распространение уже не угрожает лесу и населенным пунктам.

Но еще предстоит немало работы в течение ближайших дней, чтобы полностью погасить пламя. Нужно продолжать проводить опашку, заливать травяной покров и кустарник водой, чтобы не разгорелись тлеющие угли, а также засыпать грунтом всю территорию по контуру пожара.