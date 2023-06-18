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Бейбит Жукаев не смог пробиться в финал турнира в Пуэрто-Рико

Не смог пробиться в финал турнира в Пуэрто-Рико Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев остановился в шаге от финала "Челленджера" в Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинальном матче Жукаев (256 АТР) уступил американцу Майклу Чжену (1118 АТР) – 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), передает пресс-служба ФТК.

В третьем сете Бейбит вел со счетом 6:5 и подавал на матч. Благодаря выходу в полуфинал казахстанец в понедельник в обновленном рейтинге АТР поднимется на рекордное для себя 236-е место.

Ранее Александр Недовесов уступил в финале турнира ATP 250.

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