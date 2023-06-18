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В МИД Китая заявили о самом низком уровне отношений с США

В МИД Китая заявили о самом низком уровне отношений с США Фото: fmprc.gov.cn
Китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Zakon.kz.
"На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что политические трения между странами также не несут выгоды другим государствам.

"Надеемся, что американская сторона будет сохранять объективную и рациональную позицию по отношению к КНР", - добавил министр.

Цинь Ган добавил, что главная проблема в китайско-американских отношениях - это Тайвань. Он подчеркнул, что США не должны поддерживать независимость острова.

"Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях, а также самый большой риск", - заключил Ган.

Между тем Госдеп США охарактеризовал переговоры как "конструктивные, обстоятельные и искренние".

Энтони Блинкен на встрече подчеркнул, что американская сторона будет отстаивать интересы своей страны и ее граждан, при этом стремясь к построению международного порядка. Он призвал к поддержанию открытых каналов связи по различным вопросам, чтобы избежать недопонимания, а также пригласил Цинь Гана в Вашингтон для продолжения переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье 18 июня.

Он должен был посетить страну еще в феврале, но отменил поездку после обнаружения в небе над Соединенными Штатами китайского воздушного шара-"шпиона". Газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что в ходе визита планировалась встреча главы Госдепартамента с председателем КНР Си Цзиньпином.

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