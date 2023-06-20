Самый наглый знак зодиака назвали астрологи

Знак зодиака с самым напористым характером, нарушающим чужие границы, назвали астрологи, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов именно такие черты характерны знакам зодиака, которые не останавливаются перед чужими рамками. Возможно, именно наглость делает эти знаки зодиака успешными. Bazaar назвал самые наглые знаки зодиака.

12. Дева

Девам важно добиваться своего правдой и принципами. Они никогда себе не позволят осадить оппонента гонором. Только факты, только доказательства.

11. Водолей

Наглость — слишком некрасивый жест для Водолеев. Поэтому не ждите, что люди этого знака пойдут однажды по головам. Нет. Отношения с совестью им куда дороже.

10. Рыбы

Ожесточенная гонка за благами почти всегда проходит без участия Рыб. Да и толкаться локтями не в их стиле. Но если наглость проявлена в их сторону, то автору этих слов придется несладко.

9. Рак

Раки начинают наглеть в самую последнюю очередь. И происходит это тогда, когда окружение без зазрения совести начинает пользоваться их добротой и уступчивостью.

8. Весы

Весы не наглеют, потому как попросту боятся это делать. И там, где нужно надавить, они зачастую молчат. А вдруг окружающие сочтут их за хамов? Но с возрастом этот страх постепенно сходит на нет.

7. Телец

Тельцы упрямые, но никак не наглые. Они будут до последнего стоять на своем, пока не получат желаемое. Более того, в них просыпается азарт, когда дело в ситуацию вмешиваются сложности.

6. Козерог

Козероги любят получать всевозможные подарки и бонусы. И им ничего не стоит попросить, например, дополнительную скидку в магазине. Нет, это не наглость, а умение обеспечивать себе все самое лучшее и выгодное.

5. Близнецы

Близнецы могут быть и наглыми, и бестактными, и слишком громкими. Но такова их природа. При этом им ничего не стоит принести свои искренние извинения человеку, на которого были направлены их эмоции.

4. Скорпион

Скорпионы всегда хотят получать блага в двойном размере. Поэтому они принимают участие лишь в тех делах, где получится и хорошенько обогатиться, и обрасти новыми связями. Но наглость ли это? Нет, скорее обычная расчетливость.

3. Стрелец

Наглость Стрельцов абсолютно безвредна. А в некоторых моментах очень даже выручает. Они не боятся показаться грубыми, когда громко зовут кассира к пустому прилавку или же когда делают замечание человеку в очереди, от которого разит перегаром.

2. Овен

Овны вообще не видят в наглости ничего деструктивного. Иначе как тогда можно достичь вершин? Их также откровенно бесят молчаливые тихони, которые прикусывают язык в самый нужный момент. Уж лучше перегнуть палку, чем вовсе к ней не притронуться.

1. Лев

Самый наглый знак зодиака – это Лев. Ведь любая его цель – его добыча, за которую надо как следует побороться. Удивительно, что зачастую окружающих не отталкивает эта черта характера. Напротив, она кажется многим такой сексуальной и дерзкой.