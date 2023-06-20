Курс доллара снова начал расти 20 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,30 тенге, поднявшись на 0,93 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,39 тенге (-0,16).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,71 тенге, рубля – 5,33 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-450 тенге, евро – по 490-494 тенге, российские рубли – по 5,21-5,45 тенге.

Мировые цены на нефть растут. Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 15:30 по времени Астаны поднимались на 0,88%, достигнув 76,97 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 72,19 доллара.