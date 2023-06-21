Средний размер пенсии вырос в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсии в Казахстане. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, сообщает Zakon.kz.

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму 1 трлн 374,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 421,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 952,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 июня 2023 года в стране проживает 2 млн 299 тыс. пенсионеров.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 881 тенге, базовой пенсии – 37 862 тенге", – говорится в сообщении.

В мае средний размер совокупной пенсии составлял 120 686 тенге.