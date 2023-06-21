Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсии в Казахстане. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, сообщает Zakon.kz.
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму 1 трлн 374,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 421,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 952,2 млрд тенге.
По состоянию на 1 июня 2023 года в стране проживает 2 млн 299 тыс. пенсионеров.
"Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 881 тенге, базовой пенсии – 37 862 тенге", – говорится в сообщении.
В мае средний размер совокупной пенсии составлял 120 686 тенге.
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