В Алматы упавшие из-за ветра деревья повредили несколько автомобилей

В Алматы из-за дождя и сильного ветра рухнуло больше 30 деревьев. Пострадали припаркованные автомобили, а из-за ветра и фасады некоторых домов, сообщает

По информации КТК, у припаркованных автомобилей на которые упали деревья остались вмятины, у некоторых разбиты стекла. Чиновники посоветовали их владельцам обращаться в суд.

По словам руководителя отдела управления экологии и окружающей среды Алматы Нурлана Кутыбаева, касательно возмещения ущерба пострадавшим автотранспортных средств: каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. По решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба.

Ветер повредил не только машины, но и фасады зданий. На одном из алматинских домов обрушилась штукатурка с утеплителем. Хотя в эксплуатацию его ввели всего шесть лет назад. От стихии пострадали и детские площадки.

Всего в городе упали 32 дерева, 13 из них были старыми.

При сильном ветре спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу и не оставлять машины под кронами.