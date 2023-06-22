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Законодательство РК

По каким правилам в Казахстане будут привлекать контрактных служащих

правила привлечения контрактных служащих в госорганы Фото: freepik
Постановлением правительства РК от 16 июня 2023 года утверждены Правила привлечения контрактных служащих, видов проектов, по которым привлекаются контрактные служащие, вопросов условий оплаты труда и иных вопросов регулирования их деятельности, сообщает Zakon.kz.

Контрактный служащий – это гражданин Казахстана, привлеченный в государственный орган по контракту для реализации национальных и иных проектов.

Согласно правилам, привлечение лица, чья кандидатура одобрена первым руководителем государственного органа в качестве контрактного служащего, осуществляется путем заключения контракта и издания акта работодателя.

При этом контрактные служащие не могут занимать государственную должность.

Предусматривается, что во избежание конфликта интересов в качестве контрактного служащего не может быть принят гражданин, являющийся близким родственником, супругом (супругой) или свойственником госслужащих, вовлеченных в реализацию проекта.

Обязательства о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также его недопущению излагаются в контракте.

Условия оплаты труда контрактного служащего также устанавливаются в контракте по соглашению сторон в зависимости от квалификации служащего, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также иных условий труда.

Оплата труда контрактных служащих осуществляется за счет экономии средств, предусмотренных на содержание государственного органа либо реализацию проекта.

Также предусматривается, что контрактному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Споры между контрактным служащим и государственным органом разрешаются в порядке, установленном законодательством РК.

Постановление вводится в действие со 2 июля 2023 года.

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