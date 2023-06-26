Прохладную погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 июня, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны пройдут дожди с грозами.
"27 июня на северо-западе, 27-28 июня на севере, востоке, 29 июня на западе страны – сильные дожди", – рассказали в РГП "Казгидромет".
По стране синоптики прогнозируют град, шквал и усиление ветра.
В температуре воздуха резких изменений не ожидается, практически по всей республике сохраняется прохладная погода.
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