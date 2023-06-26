Пусть всегда будет счастье: в Семее семья воспитывает троих своих и четверых приемных детей

Марина Темирханова четверых приемных собрала под свое крыло со всего Казахстана. Вика приехала из Павлодара, Ярослав и Алиса – из Серебрянска, а маленький Артур – из Семея.

Ее собственные дети – Самуил, Арина и Даниал – заботятся о младших, как о родных. Корреспондент Zakon.kz познакомился с удивительной семьей.



Собственно, первое знакомство с семьей Темирхановых состоялось два года назад, когда они готовились к республиканскому этапу конкурса "Мейірлі отбасы". И именно они выиграли конкурс в 2021 году и получили сертификат на 5 млн тенге.

"Эти деньги мы потратили с пользой. В первую очередь, мы купили машину. И сейчас я уже не представляю, как мы без нее вообще жили. Она – наша главная помощница в домашнем хозяйстве. И продукты закупить и привезти на всю семью, и детей развести по кружкам и секциям или больницам. Везде нужен транспорт", – говорит Марина Темирханова.

Ну а оставшуюся сумму семья потратила на переезд в новый дом. Его давно купили, но требовалось привести дом в порядок, чтобы все члены этой большой семьи могли в нем разместиться если не с комфортом, то удобно и функционально.

"Нам здесь очень удобно. Мы поменяли район, переехав с поселка Мирный на окраине города в район 905 стройки на левом берегу. И поменялась вся наша жизнь", – отметила мама большого семейства.

Крепкая семья

Марина и Алтай Темирхановы встретились друг с другом 25 лет назад. И довольно быстро завязалась дружба, а потом и более романтические отношения. Алтай, желая показать серьезность своих намерений, очень быстро попросил у Марины руки и сердца, а вот поженились они через год после знакомства.

По образованию Марина – бухгалтер, а Алтай – экономист. Но работать по специальности молодоженам не пришлось. Четверть века назад устроиться на работу по полученной профессии было почти нереально. Вот и пошли оба на стройку: здесь и деньги "живые" заработать можно, и заказы постоянные, если наработать клиентуру и репутацию.

А вот своего дома у них не было. Мотались "по углам", снимали квартиры, грелись у чужого очага. Такая кочевая жизнь продолжалась восемь лет. Но их согревала любовь. А еще дети. Через год после свадьбы родился Самуил, еще через несколько лет – Ариша, затем и Даниал.

Фото: Zakon.kz

В начале 2000-х годов им удалось приобрести комнату в общежитии, где не было ни отопления, ни электроэнергии.



Постепенно дела Темирхановых стали налаживаться, у них появился свой небольшой бизнес. Накопили на новую квартиру, которую позже поменяли на частный дом.

Дети подрастали, им требовалось собственное место. И дом позволял со временем делать пристройки, расширять жилую площадь. Что практически невозможно в многоквартирном доме.

Так, в трудах и заботах, пролетело почти 20 лет. Дети выросли, и многодетным Темирхановым стало не хватать привычного шума и детской беготни по дому. Да тут и 16-летняя Аришка запросила младшую сестренку. Вот тогда и пришла идея об удочерении маленькой девочки.

И, надо сказать, что дети их поддержали. Они спокойно и взвешенно сказали родителям, что примут в качестве сестренки приемного ребенка, и будут относиться к ней, как к родной. И свое слово старшие дети выполнили. Они относятся к младшим с не меньшей любовью и заботой, чем друг к другу. Хотя у старших сейчас и прибавилось других забот.

Так, Самуил, самый старший, уже получает второе высшее образование, через несколько дней у него защита диплома, и его уже ждут на первом рабочем месте в качестве молодого специалиста. Арина вышла замуж еще на первом курсе, а сейчас заканчивает уже третий. Будущий учитель физики и математики учится на "хорошо" и "отлично". Даниал Темирханов успешно окончил 10-й класс, и уже думает о том, что ему предстоит нелегкий год перед поступлением в вуз. С мамой они уже договорились, что в его аттестате будет как можно больше пятерок, чтобы был реальный шанс успешно сдать ЕНТ и получить грант.

Тернистый путь к приемной семье

Поддержка старших детей просто окрылила будущих приемных родителей. И они начали сбор документов.

На самом деле супружеской чете, решившейся стать приемными родителями для маленькой сиротки, пришлось потратить почти год, чтобы оформить все документы и пройти Школу приемных родителей. Впрочем, этот процесс можно было бы и сократить, но дело в том, что Темирхановы изначально не были готовы к такому повороту событий.

Во-первых, нужно было подготовить дом к приему нового члена семьи. Тут же затеяли ремонт. Параллельно встали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы доказать в суде, что у них есть официальная работа. Ведь строители, так уже повелось, обычно работают без документов, по частным заказам. Поэтому пришлось ждать полгода, чтобы были видны пенсионные накопления и определенная финансовая стабильность в семье.

Фото: Zakon.kz

А еще прилежно посещали Школу приемных родителей в течение трех месяцев. И эти курсы им реально помогли полностью осознать тот шаг, на который они решились несколько месяцев назад, поддавшись обычным эмоциям.



"Школа приемных родителей нам во многом помогла. Во-первых, разобраться в наших собственных желаниях и ожиданиях. А во-вторых, мы стали лучше понимать психологию детей, причины их поведения. Установив которые, уже можно было делать все, чтобы исправить ситуацию", – поделилась многодетная мать.

Девочка, ставшая родной

Все долгие месяцы, пока шел активный подготовительный период, семья тщательно изучала базу данных детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах Казахстана. И очень скоро эти дети для них стали родными и близкими. По словам Марины Темирхановой, заходя в базу данных, она уже узнавала многих ребят и даже следила за их судьбой. Она радовалась, когда ребенок находил родителей, и печалилась, когда кого-то возвращали назад.

И запала в душу девочка по имени Вика. Несмотря на то, что ей было только три годика, никто не спешил забирать малышку в свою семью. Дело в том, что Вика с рождения страдала от серьезного недуга: у нее расщелина губы и мягкого неба. Проще говоря, заячья губа и волчья пасть. Да и пальцы на руках и ногах не в порядке. И до того, как Вике в Доме ребенка сделали две операции, в ходе которых собрали ребенку губку, на девочку никто не обращал внимания.

Мечты Ярослава

Никто, кроме Марины. Постепенно, листая анкеты детей, она стала понимать, что именно Вика станет ее новой дочкой. Так Вика появилась в жизни Темирхановых.

Сегодня, когда с момента усыновления прошло уже немало лет, Вика прошла уже несколько операций на ножки и ручки. А вот процесс с ликвидацией последствий мутации на лице растянется еще на годы.

А жизнь идет, и в этом году Вика Темирханова уже окончила первый класс в школе-интернате для детей с нарушением речи. В интернате девочка не живет, потому что школа эта в нескольких минутах езды до дома Темирхановых.

Но Вика стала лишь первым приемным ребенком в этой семье. Марина продолжала заходить в базу данных сирот Казахстана. И увидела фотографию 9-летнего Ярослава из Новой Шульбы, ставшего воспитанником детского дома. У мальчика мама умерла совсем молодой, и он сначала воспитывался в доме бабушки. Но, когда и она скончалась, Ярослава отдали в детский дом.

И тогда было решено, что в семье будет не только маленькая дочка, но и младший сынок. И Ярик появился в доме Темирхановых – почти одновременно с Викой. И сейчас, спустя несколько лет, Ярослав вырос в отличного парня. Он окончил 8-й класс и уже решил для себя, что станет ремонтировать автомобили, когда окончит школу. Для этого он намерен поступить после 9-го класса в колледж транспорта. А значит, и будет учиться, окончив школу только на "хорошо" и "отлично".

Надо сказать, что забот у приемных родителей хватало. Адаптационный период у детей и взрослых был непростым. С Викой нужно было бегать по больницам и врачам, а Ярослав требовал к себе повышенного внимания.

"Я поначалу не понимала, почему он так себя ведет. Он считал, что мы его просто не любим, хотя мы с мужем изначально относились ко всем детям ровно. И к родным, и к приемным. Но ему этого явно было недостаточно" , – поделилась опытом приемной семьи Марина Темирханова.

Только потом приемные родители поняли, в чем причина. Воспитываясь у бабушки, мальчик был практически баловнем судьбы. В их селе было всего лишь три ребенка, и их лелеяли все соседи. А тут ему пришлось переселиться в детдом, потом в новую семью, где тоже много детей. И Ярику принять это сразу было непросто. Но после разговора по душам он постепенно понял, что любим новыми родителями. И сейчас былые проблемы ушли в прошлое.

За это время Ярослав увлекся спортом. Вот уже скоро год, как он посещает секцию тяжелой атлетики в средней школе №32 и уже успел выиграть первенство на городских соревнованиях. Юноша мечтает получить разряд по спорту и отличиться на более престижных спортивных чемпионатах.

Упорство и труд

На этом дело не закончилось. Буквально через полгода Темирхановы взяли под опеку еще одну девочку – Алису. С ней произошла похожая история: ее тоже долго никто не удочерял. Оказалось, что у нее задержка психического развития. Но сейчас этим диагнозом мало кого удивишь: важно было знать: насколько серьезна эта задержка, сохранный ли у девочки интеллект.

И Марина позвонила в Серебрянскую коррекционную школу-интернат. Оказалось, с 6-летней Алисой почти все в порядке. В этом убедилась и сама Марина, когда приехала в Серебрянск знакомиться с девочкой. Алиса, к тому времени оканчивающая первый класс, бойко читала, обладала красивым почерком, рисовала и вообще вела себя как обычный здоровый ребенок, который, к тому же учился на 4 и 5. Так что о задержке психического развития не было и речи.





В этом году Алиса Темирханова окончила курс начальной школы в коррекционном классе средней школы №10. И ее успехи в учебе очевидны, хотя для этого приходится прилагать немало усилий, но все преодолимо. Тем более, если в семье девочка ощущает постоянную поддержку и любовь.

Кстати, Вика с Алисой сейчас – самые близкие подружки-сестренки.

Лучик радости

Самый младший из членов семьи – Артур, которому сейчас три с половиной годика, появился в этом доме в ноябре 2020 года. От него отказались еще в роддоме. Мальчик страдает похожим диагнозом, что и Вика – расщелина губы и мягкого неба. Но у него патология не столь глубокая, как у старшей сестры. Мальчик уже успешно перенес одну операцию, но еще предстоит немало сделать, чтобы он стал обычным ребенком, без каких-либо физических отклонений.

Чтобы провести этот нелегкий курс лечения и операций, нужно серьезно укрепить иммунитет ребенка, чем сейчас и занимается Марина Темирханова. Как только Артур подрастет и окрепнет, ему проведут необходимое лечение. Ну а в остальном мальчик вполне соответствует развитию в своем возрасте. Он активен, любознателен и очень ласков.

Долго, но необходимо

Бороться с этими недугами Темирхановым помогают в отделении челюстно-лицевой хирургии госпиталя Медицинского университета Семея. И Вика, и Артур здесь уже почти совсем родные. Но у Вики заболевание гораздо серьезнее, поэтому ей предстоит бороться за свое здоровье еще как минимум несколько лет. Потому что процесс восстановления губы и несуществующего с рождения неба требует огромного терпения и времени.

"Чтобы выпрямить верхнюю десну, я почти полтора года искала врача-ортодонта. В Семее таких специалистов просто нет. Кое-как нашли в Астане. Оказалось, что в Казахстане просто нет квоты на получение ортодонтических услуг, даже для детей. Считается, что это просто косметическая операция и не более того", – посетовала Марина Темирханова.

Но Вике и Артуру эта помощь просто необходима. Поэтому мать семейства ежемесячно ездит с Викой в столицу, чтобы подтянуть пластину, менять которую нужно каждые четыре месяца. Только в случае успешного выпрямления верхней десны, можно будет продолжать восстановление неба.

Не бойтесь жизнь переменить

С момента усыновления Вики и патроната над Ярославом прошло уже более пяти лет. За это время Марина Темирханова точно поняла, что в свое время сделала правильный и крайне важный шаг в свой жизни.

"Дети дают нам шанс стать лучше и чище, помогают обрести радость и смысл жизни. Мы же им даем возможность обрести семью, любовь, внимание. Мы нужны друг другу. Мы – семья. И этим все сказано. Думаю, что и те люди, кто сейчас только думает о приемных детях, должны сделать свой выбор в пользу детей", За те пять лет, что прошли с момента усыновления Вики и патроната над Ярославом, прошло уже более пяти лет, – считает многодетная мама.

Семье Темирхановых большую помощь и финансовую поддержку оказывает государство. Поскольку Вика и Алиса имеют инвалидность, им выплачивается ежемесячное пособие по инвалидности по 57 тыс. тенге на каждого. И столько же маме в качестве социального работника, который осуществляет уход за ребенком.

Ярослав и Артур находятся под патронатом и опекой. А значит, за ними сохраняются все льготы, которые определены государством для детей-сирот. Ярослав стоит в очереди на получение жилья. Кроме того, на его содержание выплачивается пособие в размере 34,5 тыс. тенге в месяц. Кстати, такое же пособие выплачивается и на содержание Артура, который пока находится под опекой. Кроме того, как патронатный воспитатель Марина Темирханова получает около 90 тыс. тенге. Это ее заработная плата.

"Без этих денег нам вряд ли бы удалось нормально жить. Их хватает для приобретения продуктов питания и оплаты за коммунальные услуги. А вот для всего остального – зарабатываю на стройке. Да и люди добрые помогают", – говорит Марина Темирханова.

Ей помогают в воспитании детей родные и близкие – старшие дети, мама, подруга, которая стала их няней. А еще очень многие, кто окружает эту семью: соседи, знакомые и даже люди, которые, случайно узнав о семье Темирхановых, регулярно помогают и словом, и делом.

И эта поддержка бесценна. Без нее многодетной маме было бы совсем нелегко воспитывать детей, учитывая, сколько затрат у семьи на лечение всех детей, которым постоянно требуются поездки в столицу, медикаменты и курсы реабилитации.

Благо, все операции проводятся бесплатно, за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Но вот лечение и реабилитации часто не входят в перечень бесплатных услуг даже для детей. И это немаленькие траты для семейного бюджета.

Кроме того, Ярославу в школе из фонда всеобуча выдается школьная форма, обеспечиваются канцтовары, если находятся спонсоры, а также предоставляется горячее питание в школьной столовой. Летом же Ярослав иногда ездит в загородные лагеря по бесплатным путевкам.

Вика тоже на полном гособеспечении учится в специализированной школе. Здесь всем воспитанникам представляется 3-разовое питание в течение всего учебного дня. Так что многие заботы во время учебного года с плеч матери частично снимаются.

Не только мама, но и бизнес-леди

Планов у Марины много. Вот уже около года она одна воспитывает детей. Сейчас с отцом живет самый старший сын – Самуил. Он не захотел оставить отца совсем одного, да и в старом доме, где они все еще совсем недавно жили, молодому человеку было легче подготовиться к защите диплома и к государственным экзаменам.

Фото: Zakon.kz

Ну а МаринаТемирханова сейчас планирует заняться бизнесом. Работа на стройке отнимает много времени и сил, да и заработок не стабильный. Поэтому она решила окончить курсы по основам предпринимательства "Бизнес-бастау" и принять участие в конкурсе грантов.



"Мой проект связан с овощеводством. И я этим делом уже активно занимаюсь. Мы поставили на территории неплохую теплицу, в которой выращиваем помидоры, перец, огурцы, баклажаны. Но она у нас не отапливаемая. Вот и хотим купить оборудование, чтобы теплица работала круглогодично и приносила постоянный доход. Кроме того, это и свежие продукты для детей, которым необходимы витамины для их слабого здоровья", – отметила Марина Темирханова.

Фото: Zakon.kz

В разработке бизнес-плана матери активно помогают Самуил и Даниал, которые даже нашли организацию, где разыгрываются гранты для начинающих индивидуальных предпринимателей, где условием является использование энергосберегающих технологий. То, что и хотят сделать в своей теплице Темирхановы.

