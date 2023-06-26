Календарь финансовых событий: рынки ожидают выхода свежих статданных за июнь

Текущая финансовая неделя обещает быть относительно спокойной. На рынках ожидают публикации важных статданных и выступления представителей мировых Центробанков, сообщает Zakon.kz

На текущей неделе в Казахстане выйдут данные по величине прожиточного минимума за июнь, Нацбанк РК выпустит последние цифры по депозитному и кредитному рынку за май. В США и Европе ожидается публикация индексов потребительских цен и расходов. Для фондового рынка это будет последняя торговая неделя месяца, квартала и первого полугодия.

Понедельник, 26 июня

Бюро национальной статистики РК выпустит результаты единовременного обследования некоммерческих организаций.

Национальный банк РК выпустит последние статданные по депозитному и кредитному рынку, сводные отчеты по накопительной пенсионной системе и другие.

В США финансовые отчеты представят компании Carnival Corporation (CCL) и Sigma Lithium Corp. (SGML).

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с речью по денежно-кредитной политике (ДКП).

Также ожидается ежемесячный отчет немецкого Бундесбанка.

Вторник, 27 июня

Нацбанк Казахстана выпустит данные по платежным картам, электронным банковским услугам, платежным инструментам и денежным переводам за май.

В США о доходах отчитаются компании: Walgreens Boots Alliance (WBA) и Jefferies Financial Group (JEF). Будет выпущен национальный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за апрель, индекс потребительского доверия за июнь, заказы на товары длительного пользования за май и другая статинформация.

В течение дня состоятся выступления нескольких представителей Европейского центрального банка касающиеся ДКП.

Среда, 28 июня

Бюро нацстатистики РК выпустит данные по заработным платам наемных работников. В связи с празднованием Курбан-айта в Казахстане будет выходной день.

Финансовые результаты представят несколько компаний фондового рынка: Micron Technology (MU), General Mills (GIS), Concentrix Corporation (CNXC), H.B. Fuller Company (FUL) и Unifirst Corporation (UNF). Также, выйдет информация по розничным и оптовым запасам за май. Кроме этого, будут опубликованы результаты банковского стресс-теста.

В течение дня с речью выступит глава ФРС США Джером Пауэлл. Предположительно, выступление коснется будущего курс ДКП США.

Данные по объемам кредитования частного сектора выйдут в Евросоюзе.

Четверг, 29 июня

В Казахстане выйдет целый ряд статданных, в том числе: среднедушевые номинальные денежные доходы населения по регионам Республики Казахстан, стоимость затрат на содержание рабочей силы, индекс стоимости труда и другие.

В США отчитаются о доходах компании: Nike (NKE), Paychex Inc. (PAYX), McCormick & Company (MKC) и Acuity Brands Inc. (AYI).

Также, ожидается выход окончательной оценки валового внутреннего продукта (ВВП) США за первый квартал 2023 года.

Важным событием станет двухдневный саммит стран ЕС, который состоится в Брюсселе 29-30 июня. Ожидается, что в рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос использования российских активов для Украины.

Пятница, 30 июня

В конце рабочей недели Бюро нацстатистики выпустит статданные по величине прожиточного минимума в РК за июнь 2023 года, потреблению топлива и энергии в домашних хозяйствах, об объемах оказанных услуг.

В США будет опубликована информация по личным доходам и расходам за май. Бюро экономического анализа (БЭА) опубликует индекс цен на личное потребление (PCE) - предпочтительный показатель инфляции ФРС.

Также выйдут данные о настроениях потребителей от Conference Board и Мичиганского университета.

В еврозоне станут доступны данные по инфляции и безработице. Кроме этого, в ЕС опубликуют индекс доверия потребителей и данные по ожидаемой потребительской инфляции. Информацию по ВВП выпустят в Великобритании.