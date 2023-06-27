Президент поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев вручил премии и гранты в сфере СМИ и поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, президент РК Касым-Жомарт Токаев 27 июня встретился с казахстанскими журналистами в преддверии Дня работника средств массовой информации. Он поздравил сотрудников СМИ и вручил им премии.

"Хорошей тенденцией стало пополнение рядов отечественной журналистики молодыми специалистами. Уверен, что свободные духом, смелые, открытые и обладающие уникальным почерком профессионалы смогут вывести медийную сферу на более высокий уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что казахстанские СМИ вступили в новую эпоху своего развития. В этих условиях, по словам президента, журналистам особенно важно следовать завету Абая "Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел" ("Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай"). Для обеспечения информационной безопасности правительству и руководителям масс-медиа нужно быть готовым к происходящим изменениям.

"Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности. Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Президент призвал журналистов показывать аудитории примеры деятельного патриотизма и находить подлинных героев, достойных общенационального признания, проявляющих преданность своему делу, предприимчивость и решительность.

Глава государства также отметил, что отечественные СМИ вносят большой вклад в продвижение национального бренда и публикуют материалы, раскрывающие богатое историко-культурное наследие Казахстана.





"Вместе с тем отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире. Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов. В целом считаю, что отечественные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, помогать взращивать культуру публичных дискуссий", – резюмировал президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что настоящий журналист должен быть не только профессионалом, но и ответственным гражданином.