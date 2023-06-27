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Синоптики рассказали, какой будет погода на Курбан айт в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода на Курбан айт в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди, на западе, востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе республики – погода без осадков.


"На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре – град, шквал, на севере – туман", – рассказали синоптики.  

В Астане –переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

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