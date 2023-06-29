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Законодательство РК

Сенат одобрил закон о возврате незаконно приобретенных активов

Казахстан активы Сенат Фото: pixabay
Депутаты Сената одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующие к нему поправки, сообщает Zakon.kz.

Закон инициировали депутаты Мажилиса по поручению президента в целях возврата в страну активов, незаконно выведенных из страны. Как отметил депутат Сената Андрей Лукин, закон направлен на определение законодательных механизмов для выявления и возврата незаконно приобретенных активов государству и их вовлечения в законный экономический оборот в Казахстане, устранения причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановления социальной справедливости в обществе.

"Законами предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия: создание необходимых законодательных основ для выявления и возврата незаконно приобретенных активов; построение четкого и прозрачного механизма работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов; восстановление социальной справедливости в обществе; решение вопросов повышения благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных активов".Андрей Лукин

Депутат перечислил основные новеллы и положения:

  • определение круга субъектов, на которых распространяется действие закона, основных принципов возврата активов, целей и задач закона;
  • создание уполномоченного органа по возврату активов в качестве ведомства органов прокуратуры с определением его полномочий; 
  • регулирование порядка осуществления межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов, осуществляемого уполномоченным органом по возврату активов с правоохранительными органами, со специальными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора;
  • введение норм о создании Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов с определением его структуры и полномочий, в состав которой войдут депутаты Парламента, общественные деятели, члены правительства и другие лица;
  • раскрытие конкретных мер по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, в том числе введение понятия реестра, предназначенного для целей возврата активов, определение субъектов, подлежащих включению в него и порядка формирования реестра;
  • введение правовых механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов;
  • введение возможности применения предварительных обеспечительных мер в случае возникновения риска вывода из страны или преобразования актива, его обременения, способных затруднить или сделать невозможным возврат активов государству;
  • установление способов (механизмов) возврата активов, которые могут носить добровольный или принудительный характер, с раскрытием порядка их применения.
"Так, добровольный возврат осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных активов государству путем заключения соглашений о добровольном возврате. Преимуществом добровольного возврата активов является экономия ресурсов государства, в том числе на арбитражные и судебные разбирательства, требующих определенных временных и материальных ресурсов".Андрей Лукин

Принудительный возврат активов осуществляется на основе судебных актов РК, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств, который предусматривает образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

"Законом вводится новый для казахстанского права институт гражданской конфискации, широко применяемый в настоящее время зарубежными странами".Андрей Лукин

Кроме того, в целях гарантии защиты прав лиц, законом вводится:

  • закрытый реестр лиц, который минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стоимости их активов;
  • защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов;
  • возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер;
  • судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях);
  • гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

Депутаты Мажилиса приняли закон 14 июня. В структуре Генеральной прокуратуры будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

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