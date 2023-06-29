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Законодательство РК

Закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне одобрили сенаторы

Сенат одобрил поправки о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне Фото: пресс-служба правительства РК
Депутаты Сената на пленарном заседании 29 июня одобрили закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", сообщает Zakon.kz.

Этот и сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики" регулируют вопросы, связанные с созданием и функционированием Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Она находится на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона.

Принятые поправки направлены на:

  • обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
  • усиление государственного контроля в вопросах использования земель полигона;
  • реабилитацию его территорий, а также решение специфических вопросов по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия;
  • отмену взимания платы за утилизацию кабельно-проводниковой продукции, уточнение порядка и размера платежей хозяйствующим субъектам в сфере обращения с отходами;
  • регулирование отдельных вопросов в области энергетики.

Депутат Сената Ольга Булавкина отметила, что общая площадь Семипалатинского ядерного полигона составляет более 1,8 млн га.

"При этом в процессе комплексных экологических исследований территории ядерного полигона, выполненных Национальным ядерным центром РК, выявили участки сверхнормативного радиоактивного загрязнения и потенциального распространения радиоактивных веществ. В этой связи, и принимая во внимание чрезвычайную важность обеспечения ядерной и радиационной безопасности на территории бывшего ядерного полигона, создается "зона ядерной безопасности" с особым правовым режимом".Депутат Сената Ольга Булавкина

В границы этой зоны по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы включат земельные участки, подвергшиеся радиационному загрязнению из-за испытаний ядерного оружия. Земли и инфраструктура зоны ядерной безопасности находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению.

Кроме того, законы определяют:

  • цели и задачи создания "Семипалатинской зоны ядерной безопасности" и ее функционирования;
  • компетенции государственных органов в области создания и функционирования зоны, а также уполномоченную организацию, осуществляющую деятельность на этой территории;
  • порядок определения границ и площади зоны ядерной безопасности.
"Важным моментом принятия закона также является то, что в результате его реализации будет осуществляться разграничение радиоактивно загрязненных территорий и незагрязненных земель ядерного полигона, которые можно ввести в сельскохозяйственный оборот, а это порядка 1 млн га".Ольга Булавкина

О том, что в Казахстане появится зона ядерной безопасности, сообщали еще в 2021 году. Тогда исполнилось 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

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